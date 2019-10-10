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Северянина уже четвертый раз задержали за пьяную езду на тюменской трассе

10 октября 2019, 13:20
Фото: pixabay.com
В Тюменской области суд вынес приговор 27-летнему жителю Урая. Северянина уже четвёртый раз поймали пьяным за рулём автомобиля.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что злоумышленник 20 июля выехал из Тюмени в Урай на машине. В дороге он употреблял спиртные напитки и представлял опасность для других участников движения. На 436-ом километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск он остановился и открыл дверь машины. В этот момент его задел проезжающий мимо автобус. Очевидцы вызвали ДПС, которые установили факт опьянения мужчины.

Ранее подсудимый был три раза судим за аналогичные преступления. Суд назначил ему год колонии и запретил использовать автомобиль в течение трёх лет.

Пьяный водитель Яндекс.Такси вылетел в кювет около Тюмени
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В октябре был задержан пьяный водитель Яндекс.Такси. Около Тюмени его машина вылетела в кювет, но никто не пострадал. В ходе проверки алкотестер показал значение 1,23 мг.

#Новости#Пьяная езда#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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