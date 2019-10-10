Северянина уже четвертый раз задержали за пьяную езду на тюменской трассе

Отмечается, что злоумышленник 20 июля выехал из Тюмени в Урай на машине. В дороге он употреблял спиртные напитки и представлял опасность для других участников движения. На 436-ом километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск он остановился и открыл дверь машины. В этот момент его задел проезжающий мимо автобус. Очевидцы вызвали ДПС, которые установили факт опьянения мужчины.
Ранее подсудимый был три раза судим за аналогичные преступления. Суд назначил ему год колонии и запретил использовать автомобиль в течение трёх лет.
В октябре был задержан пьяный водитель Яндекс.Такси. Около Тюмени его машина вылетела в кювет, но никто не пострадал. В ходе проверки алкотестер показал значение 1,23 мг.