Северянина уже четвертый раз задержали за пьяную езду на тюменской трассе

Отмечается, что злоумышленник 20 июля выехал из Тюмени в Урай на машине. В дороге он употреблял спиртные напитки и представлял опасность для других участников движения. На 436-ом километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск он остановился и открыл дверь машины. В этот момент его задел проезжающий мимо автобус. Очевидцы вызвали ДПС, которые установили факт опьянения мужчины.