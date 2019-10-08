Пьяный водитель Яндекс.Такси вылетел в кювет около Тюмени

В ГИБДД отмечают, что в 2019 году в Тюмени растёт количество нетрезвых водителей. 24 сентября около 12:40 в областной столице произошла авария. Пьяный 50-летний водитель на Toyota врезался в автомобили на перекрёстке. В итоге пострадал ребенок. 23 сентября инспекторы задержали в Тюменской области 16 пьяных автомобилистов. С 4 по 8 сентября в Тюмени прошла сплошная проверка ГИБДД.