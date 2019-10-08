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Пьяный водитель Яндекс.Такси вылетел в кювет около Тюмени

8 октября 2019, 14:31
Фото: ЧС Тюмень
Около Тюмени 8 октября на 9 км Велижанского тракта автомобиль Яндекс.Такси вылетел в кювет. По словам очевидцев, водитель белого Renault Logan был пьян и не справился с управлением.

По данным сотрудников ГИБДД, таксист получил ушибы различной степени тяжести. В ходе проверки алкотестер показал значение 1,23 мг. Более того, сообщается, что в момент инцидента он вез пассажира, который потом убежал. На нарушителя составлен административный протокол.

В ГИБДД отмечают, что в 2019 году в Тюмени растёт количество нетрезвых водителей. 24 сентября около 12:40 в областной столице произошла авария. Пьяный 50-летний водитель на Toyota врезался в автомобили на перекрёстке. В итоге пострадал ребенок. 23 сентября инспекторы задержали в Тюменской области 16 пьяных автомобилистов. С 4 по 8 сентября в Тюмени прошла сплошная проверка ГИБДД.

#Новости#Яндекс.Такси#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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