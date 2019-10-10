Под Тюменью горит лес

Как сообщают в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в Сорокинском районе возгорание было обнаружено накануне в 15:00, через три часа пожар удалось ликвидировать. Примерно в это же время лесной пожар был потушен и в Сладковском районе. В настоящее время огнеборцы тушат возгорание в Вагайском районе.