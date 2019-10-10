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Под Тюменью горит лес

10 октября 2019, 11:58
Фото: Наш город / 1Mi
Пожары охватили Сорокинский, Сладковский и Вагайский районы Тюменской области.
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Тюмень

Как сообщают в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в Сорокинском районе возгорание было обнаружено накануне в 15:00, через три часа пожар удалось ликвидировать. Примерно в это же время лесной пожар был потушен и в Сладковском районе. В настоящее время огнеборцы тушат возгорание в Вагайском районе.

В региональном ведомстве поясняют, что причиной возникновения пожаров в Сладковском и Вагайском районах послужило неосторожное обращение с огнем. Риск возникновения лесных пожаров в ближайшее время сохранится.

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С начала пожароопасного сезона было ликвидировано боле 100 лесных пожаров на площади почти 2,5 тысячи га. С 16 августа по 5 октября лесных пожаров в регионе не зафиксировано, особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов, был снят. Класс пожарной опасности по погодным условиям повысился с 5 октября до III класса, уже 2 лесных пожара возникло по вине человека.

Специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу.

#Новости#Общество#Пожары#Тюмень#Виктория Ахремчук#Происшествия
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