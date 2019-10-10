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Экс-гендиректор АНПЗ подал жалобу на решение суда, отказавшего ему в выплате $10 млн

10 октября 2019, 04:23
Фото: 1Mi
В Ленинский районный суд поступила апелляционная жалоба от бывшего гендиректора «Антипинского НПЗ» Геннадия Лисовиченко на прошлое решение. По нему суд отказал ему в выплате $10 млн.
Сюжет
Тюмень

Геннадий Лисовиченко требовал с АНПЗ $10 млн за вывод предприятия на оговоренные в договоре мощности. До второго квартала 2014 года бывший гендиректор должен был вывести Антипинский НПЗ на переработку 7,5 млн тонн нефти в год. К началу 2015 года на 9 млн тонн, к концу 2018 года - достроить еще несколько установок.

По словам экс-руководителя, совет директоров НПЗ утвердил ему за это премию в $10 млн, которые он и пытается получить уже около года.

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При этом в самом АНПЗ утверждают, что приказ о своем премировании бывший гендиректор изготовил сам. Кроме того, из-за действий Геннадия Лисовиченко предприятию пришлось подать на банкротство.

В настоящее время Геннадий Лисовиченко находится за пределами России, ранее его обвинили в злоупотребление полномочиями и заочно арестовали. Однако это не помешало ему подать в суд на АНПЗ в Тюмени.

По версии следствия, бывший гендиректор продал подъездной железнодорожный путь к заводу ниже рыночной стоимости, а после этого взял его в аренду у нового собственника.

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