Экс-гендиректор АНПЗ подал жалобу на решение суда, отказавшего ему в выплате $10 млн

Геннадий Лисовиченко требовал с АНПЗ $10 млн за вывод предприятия на оговоренные в договоре мощности. До второго квартала 2014 года бывший гендиректор должен был вывести Антипинский НПЗ на переработку 7,5 млн тонн нефти в год. К началу 2015 года на 9 млн тонн, к концу 2018 года - достроить еще несколько установок.