Экс-гендиректор АНПЗ подал жалобу на решение суда, отказавшего ему в выплате $10 млн

Геннадий Лисовиченко требовал с АНПЗ $10 млн за вывод предприятия на оговоренные в договоре мощности. До второго квартала 2014 года бывший гендиректор должен был вывести Антипинский НПЗ на переработку 7,5 млн тонн нефти в год. К началу 2015 года на 9 млн тонн, к концу 2018 года - достроить еще несколько установок.
По словам экс-руководителя, совет директоров НПЗ утвердил ему за это премию в $10 млн, которые он и пытается получить уже около года.
При этом в самом АНПЗ утверждают, что приказ о своем премировании бывший гендиректор изготовил сам. Кроме того, из-за действий Геннадия Лисовиченко предприятию пришлось подать на банкротство.
В настоящее время Геннадий Лисовиченко находится за пределами России, ранее его обвинили в злоупотребление полномочиями и заочно арестовали. Однако это не помешало ему подать в суд на АНПЗ в Тюмени.
По версии следствия, бывший гендиректор продал подъездной железнодорожный путь к заводу ниже рыночной стоимости, а после этого взял его в аренду у нового собственника.