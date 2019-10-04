АНПЗ судится с бывшим гендиректором, который неизвестно где

В Арбитражный суд Тюменской области 3 октября поступило исковое заявление от Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Предприятие требует 20,3 млн рублей с ООО «Нео-Ком», единственным владельцем которого является бывший генеральный директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко. Претензии связаны с исполнением обязательств по договорам продажи недвижимости.
Телеграм-канал «Повестка» обратил внимание на то, что в последние годы выручка ООО «Нео-Ком» падает. В тоже время с 0 до 93 млн рублей выросла выручка другого актива Лисовиченко ООО «Завод Полипак».
Следственный комитет в конце августа предъявил Геннадию Лисовиченко обвинение по делу о продаже железнодорожных путей АНПЗ по заниженной стоимости. По версии следствия, железнодорожный путь наливной станции нефтепродуктов был продан в октябре 2017 года коммерческой организации за 20 млн рублей при рыночной стоимости в 38 млн рублей. В последствие для осуществления своей деятельности Антипинский НПЗ вынужден был взять проданную железную дорогу в аренду. Как утверждают следователи, заводу был причинен значительный ущерб от сделки.
По одной из версий, иск АНПЗ к ООО «Нео-Ком» связан со сделкой о продаже железнодорожного пути наливной станции, которую осуществили под руководством бывшего генерального директора.
Как ранее сообщал «Наш город», в августе Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск. 22 августа топ-менеджера решением суда заочно арестовали. В отношении Лисовиченко также было возбуждено уголовное дело о хищении 470 млн рублей. В августе бывший генеральный директор не сумел отсудить у нефтеперерабатывающего завода премию в 10 млн долларов. С 15 июля по обвинению в мошенничестве под арестом находится экс-владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров.