АНПЗ судится с бывшим гендиректором, который неизвестно где

Следственный комитет в конце августа предъявил Геннадию Лисовиченко обвинение по делу о продаже железнодорожных путей АНПЗ по заниженной стоимости. По версии следствия, железнодорожный путь наливной станции нефтепродуктов был продан в октябре 2017 года коммерческой организации за 20 млн рублей при рыночной стоимости в 38 млн рублей. В последствие для осуществления своей деятельности Антипинский НПЗ вынужден был взять проданную железную дорогу в аренду. Как утверждают следователи, заводу был причинен значительный ущерб от сделки.