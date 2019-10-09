nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Тюмени обокрали в Ишиме продуктовый магазин

9 октября 2019, 05:00
Фото: УМВД по Тюменской области
В Ишиме задержали двух мужчин и двух женщин, которые совершили кражу в продуктовом магазине. Фигуранты уже были ранее судимы за аналогичные преступления.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Тюменской области рассказали, что сотрудник патрульно-постовой службы капитан полиции Станислав Одышев, возвращаясь домой, стал свидетелем того, как группа людей спешно вышла из магазина с полной корзиной товаров.

Полицейский решил проследить за ним, тогда же он узнал, что в магазине, из которого вышла компания, была совершена кража. Мужчины и женщины погрузили продукты питания и алкоголь в автомобиль и уехали с места преступления.

Их задержали на первом же посту патрульно-постовой службой. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что ранее в Ишиме они обокрали еще один магазин, а сама компания приехала в город из Тюмени. Задержанным грозит максимальное наказание в виде заключению под стражу на срок до пяти лет.

Материалы по теме
Безработные тюменцы обокрали магазин на Старотобольском трактеВ Тюмени квартет обокрал магазины и получил реальные сроки
#Новости#Кражи#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25