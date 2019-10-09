Жители Тюмени обокрали в Ишиме продуктовый магазин

В УМВД по Тюменской области рассказали, что сотрудник патрульно-постовой службы капитан полиции Станислав Одышев, возвращаясь домой, стал свидетелем того, как группа людей спешно вышла из магазина с полной корзиной товаров.
Полицейский решил проследить за ним, тогда же он узнал, что в магазине, из которого вышла компания, была совершена кража. Мужчины и женщины погрузили продукты питания и алкоголь в автомобиль и уехали с места преступления.
Их задержали на первом же посту патрульно-постовой службой. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что ранее в Ишиме они обокрали еще один магазин, а сама компания приехала в город из Тюмени. Задержанным грозит максимальное наказание в виде заключению под стражу на срок до пяти лет.