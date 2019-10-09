Жители Тюмени обокрали в Ишиме продуктовый магазин

Их задержали на первом же посту патрульно-постовой службой. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что ранее в Ишиме они обокрали еще один магазин, а сама компания приехала в город из Тюмени. Задержанным грозит максимальное наказание в виде заключению под стражу на срок до пяти лет.