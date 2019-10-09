ФСБ пресекла деятельность террористической организации в Тюменской области

Следственный комитет РФ сообщил о раскрытии преступной группировки ИГ (организация запрещена на территории РФ). Как сообщают в ведомстве, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, собирали денежные средства для финансирования международной террористической организации. Они создали группу в мессенджере «Телеграм» и приглашали в нее всех заинтересованных лиц, желающих финансировать запрещенную организацию. Под видом благотворительности было собрано свыше 6 млн рублей. Все деньги переводились за рубеж для совершения преступлений в Сирии.