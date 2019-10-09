ФСБ пресекла деятельность террористической организации в Тюменской области

Следственный комитет РФ сообщил о раскрытии преступной группировки ИГ (организация запрещена на территории РФ). Как сообщают в ведомстве, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, собирали денежные средства для финансирования международной террористической организации. Они создали группу в мессенджере «Телеграм» и приглашали в нее всех заинтересованных лиц, желающих финансировать запрещенную организацию. Под видом благотворительности было собрано свыше 6 млн рублей. Все деньги переводились за рубеж для совершения преступлений в Сирии.
Незаконную деятельность, которая велась на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской республики, Татарстана, Ингушетии, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области, удалось пресечь представителям ФСБ России совместно с Федеральной службой финансового мониторинга.
Задержаны 2 человека: 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра. Проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела, изъято примерно 60 банковских карт, около 6 тысяч долларов США, мобильные устройства, планшеты, ноутбуки и экстремистская литература. Расследование продолжается.