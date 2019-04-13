Террористов ликвидировали в Тюмени, но, возможно, не всех

Перед тем как служба госбезопасности дала первые комментарии о происходящем, группы «ВКонтакте» буквально завалили записями, в которых сообщалось о выстрелах, взрывах в районе улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации.
Только в районе полуночи Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в Тюмени проводится КТО. По информации НАК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Они планировали совершение террористического акта в местах массового пребывания людей, где именно — не сообщается.
Начальник РУФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев принял решение о проведении контртеррористической операции. Он же и руководил спецоперацией.
Как развивались события?
Около девяти вечера жителей квартала начали эвакуировать в лицей №34. Вокруг опустевших улиц выставили оцепление. В районе полуночи в районе начали раздаваться звуки стрельбы, был слышен взрыв. Очевидцев оттеснили от оцепления еще дальше, силовики пытались запретить снимать происходящее на телефоны и технику. Подходить ближе строго запретили.
Вскоре загорелся дом, в котором находились террористы. На месте к этому моменту уже находились пожарные автоцистерны. В районе выключили свет.
Позже появилась информация, что участники ИГИЛ (запрещена в РФ), в ходе контртеррористической операции в районе Маяка, ликвидированы. Об этом заявили в Национальном террористическом комитете.
«Участники террористической организации (КТО — прим. ред.) ИГИЛ оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были ликвидированы ответным огнем», — сообщил НАК.
Однако в региональном ФСБ опять же не стали подтверждать данную информацию.
Затем появилась информация о том, что пожар в частном доме, где проходила спецоперация, ликвидирован.
На место прибыли минимум 6 машин пожарных, которые сразу после завершения активной фазы операции потушили возгорание. Территория вокруг дома оцеплена в радиусе квартала. Полностью перекрыта улица Локомотивная, а также частично улицы Восстания и Интернациональная.
По уточненным данным, в ходе операции были ликвидированы двое подозреваемых. Никто из мирных жителей не пострадал.
По словам собеседников «Нашего города», силовики около 3 часов вели переговоры с предполагаемыми членами запрещенной в РФ ИГИЛ прежде, чем начать активную операцию.
Глава области Губернатор Тюменской области Александр Моор все время работал в штабе во время контртеррористической операции.
Вскоре после завершения КТО в районе вновь включили свет. Пожарные машины покинули территорию спецоперации.
Что происходило с местными жителями?
Живущих в районе проведения контртеррористической операции силой вытаскивали из домов без объяснения причин. Силовики в грубой форме просили выйти на улицу, выламывали двери, ничего не объясняя. Один сотрудник даже угрожал разбить окно, если те не откроют двери, рассказали корреспонденту «Нашего города» жители района.
Люди звонили в полицию, чтобы удостовериться, можно ли доверять силовикам.
Около 100 человек были выведены из оцепления перед началом штурма дома. Их разместили в лицее № 14. Среди них были несовершеннолетние. Для людей поставили кровати, чтобы разместить на ночь. Однако многие из них надеялись переночевать дома. Были вызваны сотрудники столовой лицея, которые организовали питание.
Были ли готовы спецслужбы?
Несмотря на общий уровень организации спецоперации и отсутствие пострадавших среди мирного населения и органов безопасности, очевиден факт — о том, что именно произойдет в Тюмени никто толком не знал. Даже по номеру «102» оператор ответил корреспонденту «Нашего города», что в городе проводятся учения.
Такие же версии, судя по реакции читателей, высказывали и работники лицея, а также «люди в форме». Горожан удивило, что зону спецоперации снимали сотни камер мобильных телефонов.
Сообщали тюменцы и о перебоях со связью в момент проведения КТО. Были те, кто не поверил в террористов. «Была бы правда — не пустили бы ни одного снимать, а то сейчас в сети столько видео. Ходят по улицам „оцепленным“ и снимают, а за углом взрывы, стрельба… какие террористы? Без паники, народ! Спецслужбы отрабатывают свою зарплату!», — написала в паблике тюменка Евгения Кузнецова.
Евгений Лысенко предположил, что ФСБ могла бы действовать значительно тише, знай она местоположение ИГИЛ (запрещена в России): « Вырубили бы свет, отключили интернет и зашли со слеповыми оглушающим гранатами. И завалили из глушителей всех!».
Всех ли удалось ликвидировать?
Как сообщило агентство Ura.ru, сотрудники спецслужб Тюмени разыскивают неизвестную женщину, по предварительным данным, в хиджабе. Она, по словам очевидцев, незадолго до спецоперации покинула дом, в котором укрывались сторонники запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
О женщине полицейским сообщили жители соседних домов, которые обратили на нее внимание. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации сейчас нет.