Террористов ликвидировали в Тюмени, но, возможно, не всех

Сообщали тюменцы и о перебоях со связью в момент проведения КТО. Были те, кто не поверил в террористов. «Была бы правда — не пустили бы ни одного снимать, а то сейчас в сети столько видео. Ходят по улицам „оцепленным“ и снимают, а за углом взрывы, стрельба… какие террористы? Без паники, народ! Спецслужбы отрабатывают свою зарплату!», — написала в паблике тюменка Евгения Кузнецова.