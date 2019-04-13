НАК опубликовал видео с последствиями штурма убежища террористов в Тюмени

Судя по опубликованным кадрам можно сказать, что спецслужбы действовали при штурме крайне аккуратно, стараясь не повредить имущество добропорядочных соседей убитых боевиков. Несмотря на то, что дом сгорел, соседние постройки внешне не пострадали.