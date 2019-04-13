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НАК опубликовал видео с последствиями штурма убежища террористов в Тюмени

13 апреля 2019, 18:41
Фото: НАК
Национальный антитеррористический комитет опубликовал новое видео с места проведения контртеррористической операции в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

На нем видны последствия штурма дома по улице Амурской, 188, где прятались террористы ИГИЛ (запрещено в России). Съемка ведется с беспилотника.

Судя по опубликованным кадрам можно сказать, что спецслужбы действовали при штурме крайне аккуратно, стараясь не повредить имущество добропорядочных соседей убитых боевиков. Несмотря на то, что дом сгорел, соседние постройки внешне не пострадали.

Контртеррористическую операцию региональное управление ФСБ провело в пятницу вечером. В результате уничтожены двое террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), оказавших сопротивление.

В доме, где развернулась спецоперация, обнаружены и изъяты два автомата «Калашникова», два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

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