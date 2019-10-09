Экс-директор МУП «ЖКХ» оштрафован на 200 тыс за сокрытие 20 млн рублей от налоговиков

Отмечается, что в 2017 году организация имела большую задолженность в части оплаты налогов. Фискальный орган был вынужден выставить на расчетные счета инкассовые поручения. Однако директор рассчитывался с долгами контрагентов минуя банковские счета МУП «ЖКХ». Деньги, поступающие в кассу, не сдавались в банк и расходовались на нужды организации. В результате от налоговой службы было сокрыто около 20 млн рублей. В мае прошлого года предприятие было признано банкротом.