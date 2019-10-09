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Экс-директор МУП «ЖКХ» оштрафован на 200 тыс за сокрытие 20 млн рублей от налоговиков

9 октября 2019, 11:41
Фото: 1Mi
Бердюжский райсуд региона постановил признать виновным экс-директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сокрытии 20 млн рублей от налоговых органов. При этом руководитель получил штраф в размере 200 тыс. рублей.
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Тюмень

Отмечается, что в 2017 году организация имела большую задолженность в части оплаты налогов. Фискальный орган был вынужден выставить на расчетные счета инкассовые поручения. Однако директор рассчитывался с долгами контрагентов минуя банковские счета МУП «ЖКХ». Деньги, поступающие в кассу, не сдавались в банк и расходовались на нужды организации. В результате от налоговой службы было сокрыто около 20 млн рублей. В мае прошлого года предприятие было признано банкротом.

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Следователи МВД заинтересовались деятельностью экс-директора, а все материалы были переданы в суд. Руководителя оштрафовали на 200 тыс. рублей.

#Новости#Налоговая служба#Тюменская область#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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