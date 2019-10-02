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Тюменцу, причинившему ущерб в 5 млн, грозит штраф в 120 тыс. рублей

2 октября 2019, 12:12
Фото: Наш город / 1Mi
На водителя большегруза, снесшего надземный переход, заведено уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

Водитель большегруза, который повредил надземный переход недалеко от деревни Тураево, отправится под суд. Мужчину обвиняют в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Напомним, днем 17 мая он получил заказ на перевозку вагона-бытовки из села Каскара, бытовку он погрузил на автомобиль со стрелой манипулятора. Стрела легла на вагон под небольшим углом вверх. В дальнейшем это спровоцировало обрушение сооружения на 21-м километре трассы. Переход упал прямо на дорогу. Ущерб составил более 5 млн рублей.

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Согласно сaнкции статьи, 27-летнего водителя ждет штрафа до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы сроком до одного года.

#Новости#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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