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Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 10 по 15 октября

9 октября 2019, 06:25
Фото: pixabay.com
Издание «Наш Город» совместно с проектом «Афиша Тюмень» (https://vk.com/afisha_kto) представляют Топ бизнес-мероприятий в областной столице на ближайшую неделю. Активные и деловые горожане смогут посетить форумы, тренинги и многое другое.
Сюжет
Афиша

1. II окружной форум «ИБ без границ»

В Тюмени пройдет второй окружной форум по информационной безопасности «ИБ без границ». Площадка мероприятия соберет участников со всего Уральского федерального округа — специалистов и руководителей, бизнесменов и государственных служащих – для обсуждения вопросов обеспечения информационной безопасности.

В этом году участников ждет еще больше мастер-классов, семинаров и полезных кейсов. Программа форума разбита на 4 трека: «Нормативное обеспечение информационной безопасности», «Продукты», «Кейсы», «Мастер-класс».

Спикеры поделятся самыми передовыми решениями и расскажут, как с их помощью можно решать самые актуальные проблемы информационной безопасности. Также будут работать интерактивные зоны и воркшопы.

Официальное открытие состоится 10 октября в 10:00 с участием помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгения Гурария, заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, директора департамента информатизации ТО Марии Рудзевич. Ведущий церемонии открытия — Максим Овсянников, генеральный директор компании «Анлим-ИТ».

Организаторами форума «ИБ без границ» выступают Департамент информатизации Тюменской области и ООО «Анлим-ИТ».

Контактные телефоны: +7(3452) 58-58-37, +7(999) 365-3000

Когда: 10 октября

Где: ул. Республики, 142

Фото: pixabay.com

2. «Что будет эффективно в соцсетях в 2020 году?»

В соцсетях всё! От производителей хомутов для труб до нейросетей, которые ведут свои профили без участия человека. Новые фишки появляются каждый день. Один хайп сменяет другой. Крупные бренды вливают (и сливают) в SMM миллионы в месяц. ⠀

Как предпринимателю не потеряться в обилии трендов? Как малому и среднему бизнесу продавать через соцсети без миллионных бюджетов? ⠀

Об этом поговорим 10 октября в 19:00 с Вероникой Никитиной, директором агентства интернет-продаж VeronikaAgency (Москва). ⠀

На встрече вы узнаете:

  • Как отличить мыльный пузырь от эффективного SMM?
  • Какие компании мы отговариваем от SMM?
  • Прожиточный минимум, без которого соцсети тебя прожуют и выплюнут? Что будет работать в соцсетях в 2020 году?
  • Как оценивать эффективность продвижения в соцсетях? ⠀

Вероника имеет уникальный опыт: Инхаус-маркетолога, который более 10 лет работал в крупных федеральных компаниях Аутсорс-маркетолога (более 2 лет опыта работы в маркетинговом агентстве в 23 нишах) Предпринимателя (кроме своего агентства, она основала самый быстрорастущий музыкальный интернет-проект «Теплица») ⠀

В программе встречи: выступление спикера, бизнес-нетворкинг и обмен визитками, кофе-брейк и шампанское, практикум по Instagram. ⠀

Регистрация и подробная информация по телефону 8 (919) 924 54 10, у Екатерины.

Когда: 10 октября в 19:00

Где: БЦ «Парус» (пространство «Атриум», 2 этаж, ул.30 лет Победы 38 ст 10»)

Необходима регистрация

3. Тренинг Владимира Якубы «Дожим клиента 2.0»

Продажи – локомотив любой компании. Нет продаж - нет денег на зарплату и развитие. Только с активным и умеющим работать даже с самым сложным клиентом отделом продаж у современного бизнеса есть шансы стать лидером рынка и обогнать конкурентов.

60% российских компаний признают, что имеют существенные проблемы с отделами продаж: они не достигают поставленного результата, испытывают сложности с обучением и мотивацией персонала, продают вяло и неохотно.

Взглянуть по-новому на сам процесс продаж, узнать и внедрить новые техники, ознакомиться с трендами в продажах на 2020 год вы сможете на тренинге Владимира Якубы «Дожим клиента 2.0».

Событие будет полезно для представителей бизнеса и менеджеров по продажам из Тюмени. Участников ждут более 8 часов продуктивного диалога с автором в формате «реалити».

Реалити-тренинг — это обучение через действие. Главная задача этого формата - вовлечь участников в образовательный процесс и отработать новые навыки прямо во время тренинга.

Единственный в России бизнес-тренер, проводящий реалити-тренинги, Владимир Якуба может позвонить по телефону самому сложному из ваших клиентов и договориться о сделке, на живом примере показывая, как работает та или иная технология.

Когда: 11 октября в 9:30

Где: Тюменский технопарк (ул.Республики, 142)

4. Ярмарка недвижимости и ипотеки

Что такое осень? Это скидки! На квартиры от собственников, новостройки и даже ипотеку на осенней ярмарке недвижимости и ипотеки в Тюмени

Квартиры от собственников со скидкой до 300 000 рублей: снижение цен только на 1 день. Более 3 700 вариантов загородной недвижимости и тысячи новостроек. Решение по ипотеке за 30 минут, а скидки на ставку до 0,8%.

Узнайте подробности https://vk.cc/9RRQK9

Когда: 12 октября с 10:00 до 17:00

Где: Тюменский технопарк (ул.Республики, 142)

Вход свободный

5. Программа «Продвижение в интернете»

Федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, разработанный Деловой средой совместно с Инвестиционным агентством, Моим бизнесом и Деловой Россией. Проект реализуется по заказу Правительства Тюменской области. Цель проекта - развитие и рост субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюменской области. За месяц участники программы прослушают 4 живых лекции и 4 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.

Участники программы научатся:

  • Создавать полезный контент, который помогает привлекать клиентов
  • Вести бизнес-аккаунт или продвигать личный бренд в социальных сетях и на других платформах, в том числе в Instagram и YouTube
  • Вести контекстную и таргетированную рекламу, оценивать эффективность рекламных кампаний
  • Регулярно готовить новые полезные материалы и вести корпоративный блог Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании.

Спикеры программы:

  • Кирилл Шишлов - Основатель компании TakeOutMarketing, эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете
  • Ксения Суворова - Журналист, автор «Такие дела», экс-главный редактор «Нетологии», экс-директор по развитию «Фонтанки.ру», заместитель главного редактора Inc. Russia и шеф-редактор «Хайтек.фм»
  • Екатерина Шукалова - Системный интернет-маркетолог, развивает интернет-агентство «ФЕРТ» с 2004 года.
  • Дмитрий Кот - Директор Агентства продающих текстов, автор книги «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают»
  • Ренат Янбеков - Генеральный и коммерческий директор рекламного агентства NÉRPAagency (ООО «ЯБренд»). Автор автор бестселлера «iPad как замена компьютеру и ноутбуку».
  • Анна Чернуха - Предприниматель, бизнес-тренер, консультант по SMM, автор книг «История ОБ» и «Дьявол в деталях».
  • Николай Коноплянников - Генеральный продюсер SeoPult.tv, руководитель учебного центра CyberMarketing.ru, соавтор книги «Раскрутка».
  • Алексей Иванов - Эксперт Яндекса по обучению, сооснователь и директор агентства ISEE Marketing, автор и ведущий обучающих семинаров и авторской рассылки.

Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Направления вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России. Тренинги проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Необходима регистрация: bit.ly/2kObkUf

Контактный телефон: 8-982-932-10-19

Контактный телефон: 8-982-932-10-19

Когда: до 28 октября

Где: «Тюменский технопарк» (ул. Республики,142)

Участие бесплатное

#Афиша#Тюмень#Карточки#Радик Енчу
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