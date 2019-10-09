Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 10 по 15 октября

В Тюмени пройдет второй окружной форум по информационной безопасности «ИБ без границ». Площадка мероприятия соберет участников со всего Уральского федерального округа — специалистов и руководителей, бизнесменов и государственных служащих – для обсуждения вопросов обеспечения информационной безопасности.
В этом году участников ждет еще больше мастер-классов, семинаров и полезных кейсов. Программа форума разбита на 4 трека: «Нормативное обеспечение информационной безопасности», «Продукты», «Кейсы», «Мастер-класс».
Спикеры поделятся самыми передовыми решениями и расскажут, как с их помощью можно решать самые актуальные проблемы информационной безопасности. Также будут работать интерактивные зоны и воркшопы.
Официальное открытие состоится 10 октября в 10:00 с участием помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгения Гурария, заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, директора департамента информатизации ТО Марии Рудзевич. Ведущий церемонии открытия — Максим Овсянников, генеральный директор компании «Анлим-ИТ».
Организаторами форума «ИБ без границ» выступают Департамент информатизации Тюменской области и ООО «Анлим-ИТ».
Контактные телефоны: +7(3452) 58-58-37, +7(999) 365-3000
Когда: 10 октября
Где: ул. Республики, 142
В соцсетях всё! От производителей хомутов для труб до нейросетей, которые ведут свои профили без участия человека. Новые фишки появляются каждый день. Один хайп сменяет другой. Крупные бренды вливают (и сливают) в SMM миллионы в месяц. ⠀
Как предпринимателю не потеряться в обилии трендов? Как малому и среднему бизнесу продавать через соцсети без миллионных бюджетов? ⠀
Об этом поговорим 10 октября в 19:00 с Вероникой Никитиной, директором агентства интернет-продаж VeronikaAgency (Москва). ⠀
На встрече вы узнаете:
Вероника имеет уникальный опыт: Инхаус-маркетолога, который более 10 лет работал в крупных федеральных компаниях Аутсорс-маркетолога (более 2 лет опыта работы в маркетинговом агентстве в 23 нишах) Предпринимателя (кроме своего агентства, она основала самый быстрорастущий музыкальный интернет-проект «Теплица») ⠀
В программе встречи: выступление спикера, бизнес-нетворкинг и обмен визитками, кофе-брейк и шампанское, практикум по Instagram. ⠀
Регистрация и подробная информация по телефону 8 (919) 924 54 10, у Екатерины.
Когда: 10 октября в 19:00
Где: БЦ «Парус» (пространство «Атриум», 2 этаж, ул.30 лет Победы 38 ст 10»)
Необходима регистрация
Продажи – локомотив любой компании. Нет продаж - нет денег на зарплату и развитие. Только с активным и умеющим работать даже с самым сложным клиентом отделом продаж у современного бизнеса есть шансы стать лидером рынка и обогнать конкурентов.
60% российских компаний признают, что имеют существенные проблемы с отделами продаж: они не достигают поставленного результата, испытывают сложности с обучением и мотивацией персонала, продают вяло и неохотно.
Взглянуть по-новому на сам процесс продаж, узнать и внедрить новые техники, ознакомиться с трендами в продажах на 2020 год вы сможете на тренинге Владимира Якубы «Дожим клиента 2.0».
Событие будет полезно для представителей бизнеса и менеджеров по продажам из Тюмени. Участников ждут более 8 часов продуктивного диалога с автором в формате «реалити».
Реалити-тренинг — это обучение через действие. Главная задача этого формата - вовлечь участников в образовательный процесс и отработать новые навыки прямо во время тренинга.
Единственный в России бизнес-тренер, проводящий реалити-тренинги, Владимир Якуба может позвонить по телефону самому сложному из ваших клиентов и договориться о сделке, на живом примере показывая, как работает та или иная технология.
Когда: 11 октября в 9:30
Где: Тюменский технопарк (ул.Республики, 142)
Что такое осень? Это скидки! На квартиры от собственников, новостройки и даже ипотеку на осенней ярмарке недвижимости и ипотеки в Тюмени
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Когда: 12 октября с 10:00 до 17:00
Где: Тюменский технопарк (ул.Республики, 142)
Вход свободный
Федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, разработанный Деловой средой совместно с Инвестиционным агентством, Моим бизнесом и Деловой Россией. Проект реализуется по заказу Правительства Тюменской области. Цель проекта - развитие и рост субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюменской области. За месяц участники программы прослушают 4 живых лекции и 4 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.
Участники программы научатся:
Спикеры программы:
Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Направления вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России. Тренинги проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Необходима регистрация: bit.ly/2kObkUf
Контактный телефон: 8-982-932-10-19
Контактный телефон: 8-982-932-10-19
Когда: до 28 октября
Где: «Тюменский технопарк» (ул. Республики,142)
Участие бесплатное