Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 10 по 15 октября

В соцсетях всё! От производителей хомутов для труб до нейросетей, которые ведут свои профили без участия человека. Новые фишки появляются каждый день. Один хайп сменяет другой. Крупные бренды вливают (и сливают) в SMM миллионы в месяц. ⠀