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Тюменскую фирму могут обвинить в нарушениях на 1,4 млрд при строительстве аэропорта

8 октября 2019, 12:54
Фото: pixabay.com
Организацию «Промэкскавация» подозревают в нарушениях на 1,4 млрд рублей при строительстве дороги к тобольскому аэропорту. В ситуации разбирается прокуратура Тюменской области.

Известно, что подрядчик мог нанести ущерб заказнику «Абалакский природно-исторический комплекс». Речь идёт об уничтожении 5 га плодородной почвы в районе строительства. Недалеко от указанного места «Промэкскавация» ведет добычу песка, который нужен для возведения тобольского аэропорта.

На данный момент ряд СМИ сообщают, что против компании возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ. Правоохранительные органы провели проверку работы организации ещё в июле 2019 года.

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Отмечается, что «Промэкскавация» занимается производство земляных работ, строительством дорог и разработкой гравийных и песчаных карьеров. В 2018 году выручка корпорации составила 820 млн рублей. В фирме работает 207 человек.

#Новости#Тобольск#Аэропорты#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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