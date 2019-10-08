Тюменскую фирму могут обвинить в нарушениях на 1,4 млрд при строительстве аэропорта

Известно, что подрядчик мог нанести ущерб заказнику «Абалакский природно-исторический комплекс». Речь идёт об уничтожении 5 га плодородной почвы в районе строительства. Недалеко от указанного места «Промэкскавация» ведет добычу песка, который нужен для возведения тобольского аэропорта.