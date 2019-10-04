Новый аэропорт в Тобольске распахнет свои двери в 2020 году

Тобольский аэропорт - совместный проект СИБУРа и правительства Тюменской области, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города, что в свою очередь скажется на росте туристического потока. Проект включает в себя строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 2400 метров и шириной 45 метров, аэровокзала и инфраструктуры. Срок сдачи взлетно-посадочной полосы – конец 2019 года, аэровокзала – 2020 год. Новая полоса сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321.