Новый аэропорт в Тобольске распахнет свои двери в 2020 году

Готовность новой взлетно-посадочной полосы в Тобольске составляет более 60%. В настоящее время на объекте работают почти две тысячи человек и свыше 800 единиц техники, привлечено восемь местных подрядчиков и поставщиков.
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск ознакомился с ходом строительства будущего аэропорта. Инвестором строительства аэропорта выступила компания СИБУР. За счет средств регионального бюджета строится подъездная дорога к аэропорту, будет отремонтирован участок дороги «Тюмень-Вагай». За счёт средств федерального бюджета планируется приобрести радионавигационное оборудование. Прорабатывается маршрутная сеть, а также ведется отбор компании – оператора, которая будет управлять воздушной гаванью.
Идея возрождения большой авиации в Тобольске возникла после визита Президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Во время открытия крупнейшего в стране производства полипропилена глава государства поставил задачу рассмотреть возможность строительства аэропорта.
Тобольский аэропорт - совместный проект СИБУРа и правительства Тюменской области, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города, что в свою очередь скажется на росте туристического потока. Проект включает в себя строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 2400 метров и шириной 45 метров, аэровокзала и инфраструктуры. Срок сдачи взлетно-посадочной полосы – конец 2019 года, аэровокзала – 2020 год. Новая полоса сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321.