Проект для строительства дорог в Березняковском обойдется бюджету Тюмени в 18,5 млн

Жилой район «Березняковский» в 2020 году ждут серьезные преобразования. Ожидается, что здесь в следующем году дорожники приступят к обустройству дорог. В настоящее время в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта ищут разработчика проектной документации для строительства автомобильных дорог в микрорайоне.