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Проект для строительства дорог в Березняковском обойдется бюджету Тюмени в 18,5 млн

8 октября 2019, 07:29
Фото: Наш город / 1Mi
В областной столице ищут разработчика проектной документации для строительства автодорог в жилом районе.

Жилой район «Березняковский» в 2020 году ждут серьезные преобразования. Ожидается, что здесь в следующем году дорожники приступят к обустройству дорог. В настоящее время в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта ищут разработчика проектной документации для строительства автомобильных дорог в микрорайоне.

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Средства будут выделены из бюджета Тюмени. Начальная цена контракта составляет почти 18,5 млн рублей. По его условиям, приоритетной должна стать разработка проекта на строительство дорог в Северном и Южном кварталах, КП «Крестьянский комплекс» и районе старой застройки.

Имя подрядчика будет известно в середине ноября.

#Новости#Строительство#Общество#Дороги#Тюмень#Виктория Ахремчук
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