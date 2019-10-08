Проект для строительства дорог в Березняковском обойдется бюджету Тюмени в 18,5 млн

Жилой район «Березняковский» в 2020 году ждут серьезные преобразования. Ожидается, что здесь в следующем году дорожники приступят к обустройству дорог. В настоящее время в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта ищут разработчика проектной документации для строительства автомобильных дорог в микрорайоне.
Средства будут выделены из бюджета Тюмени. Начальная цена контракта составляет почти 18,5 млн рублей. По его условиям, приоритетной должна стать разработка проекта на строительство дорог в Северном и Южном кварталах, КП «Крестьянский комплекс» и районе старой застройки.
Имя подрядчика будет известно в середине ноября.