Как побороть пробки в Тюмени во время ремонта дорог

В администрации журналисту «Нашего города» ответили, что движение транспорта на период производства работ осуществляется по временным схемам организации дорожного движения, которые разрабатываются в целях обеспечения безопасности в местах производства работ и исключения нахождения на объектах участников дорожного движения, с учетом возможности подъезда к жилым домам, альтернативных маршрутов, в том числе движения общественного транспорта. А в целях безопасности дорожного движения и исключения конфликтных ситуаций, на дорогах в период ремонта дорог, разрабатываются альтернативные маршруты объезда, наносится временная разметка, меняется режим работы светофоров, а также — организовывается одностороннее движение.