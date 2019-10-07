Как побороть пробки в Тюмени во время ремонта дорог

За 2019 год в Тюмени планируется отремонтировать 20 объектов, что в общей сложности составляет 35 км дорог. В области проведут дорожные работы на 387 объектах протяженностью около 500 километров. Муниципалитеты региона в этом году впервые участвуют в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги».
Ремонт дорог доставляет временные неудобства. Зачастую, Тюменцам приходиться заранее планировать свой маршрут. А то и откладывать некоторые поездки вовсе. Общественники Тюмени поделились с редакцией «Нашего города» возможными решениями, которые бы облегчили движение автотранспорта.
Так, руководитель автомобильного сайта CAR72.RU Владимир Брынский, считает, что первое, что необходимо сделать — не перекрывать некоторые улицы одновременно.
«Не перекрывать 2-3 основные магистральные улицы одновременно, а по порядку. Например, в этом сезоне все три моста в Зареку были закрыты: — Челюскинцев на реконструкцию — Профсоюзный, ремонт- Мельникайте, сужение до двух полос, стройка заморожена. В итоге, вся Зарека стояла в пробках».
А заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, инженер автомобильных дорог и аэродромов Кирилл Харитонов, предположил, что проблема пропускной способности автомобильных дорог в период ремонта лежит в нескольких плоскостях и для того, чтобы ее решить, нужно уделить внимание плотной работе с подрядчиками, в части более оперативного контроля за производством работ.
«А если рассматривать основные транспортные потоки в час пик, я считаю, что необходимо светофорное регулирование в ручном режиме. Увеличение сменности (работа в дневную и ночную смены)» — подытожил Харитонов.
В администрации журналисту «Нашего города» ответили, что движение транспорта на период производства работ осуществляется по временным схемам организации дорожного движения, которые разрабатываются в целях обеспечения безопасности в местах производства работ и исключения нахождения на объектах участников дорожного движения, с учетом возможности подъезда к жилым домам, альтернативных маршрутов, в том числе движения общественного транспорта. А в целях безопасности дорожного движения и исключения конфликтных ситуаций, на дорогах в период ремонта дорог, разрабатываются альтернативные маршруты объезда, наносится временная разметка, меняется режим работы светофоров, а также — организовывается одностороннее движение.
По данным сайта CAR72 с 21 октября поменяется схема движения при выезде с улицы Юрия Семовских на федеральную дорогу Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени. В частности, будет установлен дорожный знак «Движение направо», разрешающий только правый поворот при выезде на трассу, данные меры принимаются с целью разгрузить движение и освободить дороги.
Также, на одном из самых крупных инфраструктурных объектов по улице 30 лет Победы, строительные работы ведутся практически в круглосуточном режиме. Улицу ждут кардинальные преображения, по проекту, здесь появится новая развязка с путепроводом длиной 163 метра на втором уровне, а с учетом всех съездов — чуть менее 4 километров. Строительство такой автодороги поможет увеличить пропускную способность и ликвидировать заторы.
По словам председателя комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Захарова, все работы по реконструкции начаты в срок и идут в соответствии с графиком.
«Такой масштабный объект невозможно выполнить за один летний период. Однако, для облегчения дорожной ситуации, по улице 30 лет Победы, 1 ноября планируется открытие временных проездов. В октябре планируется возобновление движения по прямому ходу по улице Мельникайте, по две полосы в каждом направлении. Для этого сейчас ведется переустройство множества коммуникаций» — прокомментировал Захаров.
Полностью завершить строительно — монтажные работы на объекте планируется до конца 2021 года.
Менее масштабный, но не менее значимый дорожный объект планируется сдать раньше срока. Новая автомобильная дорога появилась по улице Николая Федорова в районе перекрестка с ул. Широтной. Здесь, вместо гаражей, проложена автомагистраль, соединяющая две главные автодороги, — ул. Объездную и ул. Широтную.
Движение автотранспорта будет организовано по четырем полосам — по две в каждом направлении, также предусмотрена дополнительная полоса для поворота на право на ул. Широтную. Такой транспортный прорыв позволит снизить нагрузку на улицах Пермякова и Мельникайте.
А продолжение улицы Н. Федорова станет комфортной не только для автомобилистов. Кроме широкого дорожного полотна, на участке сейчас ведется большая работа по устройству тротуаров и велодорожек, наружного освещения и ливневой канализации.
По словам Евгения Александровича, данный объект находится в высокой стадии готовности, планируется, что уже во второй половине октября здесь смогут проехать первые автомобили.