Хирурги НИИ испытали уникальный российский комплекс реабилитации печени

Все манипуляции произведены с помощью российской установки для выхаживания донорских органов. Специалисты утверждают, что на данный момент в РФ разработан первый образец комплекса для нормотермической перфузии печени. На данном этапе орган обеспечивается притоком крови и обеспечивается микроэлементами, которые необходимы для восстановления и нормальной работы.