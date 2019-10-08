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Хирурги НИИ испытали уникальный российский комплекс реабилитации печени

8 октября 2019, 02:00
Фото: 1Mi
В НИИ имени И.И. Джанилидзе прошла операция по восстановлению работы донорской печени. Специальное оборудования было разработано ЦНИИ РТК.

Все манипуляции произведены с помощью российской установки для выхаживания донорских органов. Специалисты утверждают, что на данный момент в РФ разработан первый образец комплекса для нормотермической перфузии печени. На данном этапе орган обеспечивается притоком крови и обеспечивается микроэлементами, которые необходимы для восстановления и нормальной работы.

Эксперты отмечают, что орган был изолирован от тела. По словам врачей, это отрывает возможности лечить не больного, а конкретный орган. При определенных моментах это снижает негативное воздействие различных факторов на организм человека. Операция была проведена 3 октября в отделе трансплантологии НИИ Санкт-Петербурга, сообщают Новые известия.

#Новости#Медицина#Хирургия#Александр Мязин#Наука
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