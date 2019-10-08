Хирурги НИИ испытали уникальный российский комплекс реабилитации печени

Все манипуляции произведены с помощью российской установки для выхаживания донорских органов. Специалисты утверждают, что на данный момент в РФ разработан первый образец комплекса для нормотермической перфузии печени. На данном этапе орган обеспечивается притоком крови и обеспечивается микроэлементами, которые необходимы для восстановления и нормальной работы.
Эксперты отмечают, что орган был изолирован от тела. По словам врачей, это отрывает возможности лечить не больного, а конкретный орган. При определенных моментах это снижает негативное воздействие различных факторов на организм человека. Операция была проведена 3 октября в отделе трансплантологии НИИ Санкт-Петербурга, сообщают Новые известия.