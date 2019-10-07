Около Тюмени незаконно пытались построить экопарк

Выяснилось, что спецтехника в данном районе работала без разрешающих документов. По данным СМИ, здесь планировалось построить экопарк. Нарушителям выписали штраф в 20 тыс. рублей.
Один из подрядчиков показал проверяющим проект, согласно которому на участке планируется построить комплекс по разведению птиц. Между тем специалисты выяснили, что земля на участке может быть использована только для сельскохозяйственных нужд. Более того, у него нет собственника, видимо, поэтому на строительном плане отсутствуют контакты.
Незаконными работами в поселке уже заинтересовалась прокуратура. В ведомстве планируют обязать нарушителей восстановить плодородный слой, сообщает ТСН.