Около Тюмени незаконно пытались построить экопарк

Один из подрядчиков показал проверяющим проект, согласно которому на участке планируется построить комплекс по разведению птиц. Между тем специалисты выяснили, что земля на участке может быть использована только для сельскохозяйственных нужд. Более того, у него нет собственника, видимо, поэтому на строительном плане отсутствуют контакты.