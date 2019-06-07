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Забег и массовый пикник пройдет 8 июня в экопарке «Затюменский»

7 июня 2019, 12:54
Фото: pixabay.com
В экопарке «Затюменский» 8 июня состоится пикник для всех желающих. Активные участники смогут поехать на форум «Утро» в составе делегации от Тюменской области.
Сюжет
Отдых

Мероприятие состоится с 20 по 30 июня. Все желающие могут подать заявку и определиться с куратором. Претенденты смогут представить свои проекты, всего на мероприятие готовы поехать более 400 человек. Окончательный список делегации будет размещен на официальном сайте форума 10 июня.

На пикнике «Актив» пройдут творческие мероприятия, лектории. Ребята смогут встретиться с различными экспертами и обсудить свои проекты с художниками и дизайнерами.

С середины мая в экопарке проходят массовые забеги. Следующий из них состоится 8 июня в 09:00. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и распечатать копию штрихкода для передачи организаторам забега.

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#Новости#Отдых#Парк#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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