Забег и массовый пикник пройдет 8 июня в экопарке «Затюменский»

Мероприятие состоится с 20 по 30 июня. Все желающие могут подать заявку и определиться с куратором. Претенденты смогут представить свои проекты, всего на мероприятие готовы поехать более 400 человек. Окончательный список делегации будет размещен на официальном сайте форума 10 июня.