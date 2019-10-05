Ливинский: "Россети" подготовились к зиме на 100%

Выступление Ливинского состоялось на «Российской энергетической неделе», где гендиректор ресурсоснабжающей компании отчитывался о текущей работе перед главой Минэнерго Александром Новаком и главой Минстроя Владимиром Якушевым.
Павел Ливинский подчеркнул, что программа компании по техобслуживанию и ремонтам электросетевой инфраструктуры по сравнению с 2018 годом выросла на 2,6 миллиарда рублей. Число трансформаторов, которые подверглись ремонту, увеличилось на 4%, воздушных линий – на 3%.
Гендиректор «Россетей» выразил уверенность, что динамика производства, показанная в течение 2019 года, будет сохранена и в пиковый зимний период, пишут «Новые известия».
Глава холдинга также затронул тему увеличения количества нарушений технологического характера на сетях территориальных организаций. За пять лет, с 2014 года, цифра выросла на 89%. Ливинский объясняет это тем, что в регионах, где операторов несколько, борьба идет не за качество и надежность услуг, а за захват доли на рынке. Глава «Россетей» предложил механизмы совершенствования нормативной базы для поставщиков электроэнергии.
Так, предложено законодательно закрепить запрет на присвоение статуса территориальной сетевой организации новым игрокам. Передачу на баланс электросетевого хозяйства осуществлять только в отношении фирм, обеспечивающих системную надежность энергетики в субъектах РФ, и тех, кто имеет в составе акционеров государство. Также «Россети» предлагают отточить процедуру консолидации объектов электросетевого хозяйства на базе системообразующей компании и обеспечить госрегулирование тарифов при условии инвестирования средств на приобретение активов.
Необходимо ликвидировать дебиторскую задолженность «Россетей», отметил Ливинский. Она составляет 185 миллиардов рублей, 60% этой суммы должны гарантирующие поставщики, остальное — прямые потребители.
В ответ на доклад главы «Россетей» Александр Новак поручил своему ведомству пристально рассмотреть все законодательные инициативы.