Ливинский: "Россети" подготовились к зиме на 100%

Глава холдинга также затронул тему увеличения количества нарушений технологического характера на сетях территориальных организаций. За пять лет, с 2014 года, цифра выросла на 89%. Ливинский объясняет это тем, что в регионах, где операторов несколько, борьба идет не за качество и надежность услуг, а за захват доли на рынке. Глава «Россетей» предложил механизмы совершенствования нормативной базы для поставщиков электроэнергии.