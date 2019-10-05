Европейские вертолеты обходятся бюджету дешевле российских

Эти деньги позволили холдингу «Вертолеты России» начать массовый выпуск гражданской техники. В частности ГТЛК заказала 110 вертолетов. В частности на «Ансат» было затрачено 40 млрд (куплено 29 машин). В настоящее время получены 76 единиц спецтехники, большая часть из них передана в лизинг. Около 50 вертолетов закупил Минобороны.
Между тем стоимость машино-часа для российской техники составляет около 200 тыс. При использовании европейских Eurocopter AS 350 стоимость эксплуатации снижается до 100 тыс. в час. Частично это объясняется тем, что воздушные машины были в собственности предприятий. Более того, у МИ-8 гораздо большая полезная нагрузка.
В следующем году на санитарную эвакуацию направят 15 млрд. Главным заказчиком этих услуг станет Якутия.