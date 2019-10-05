Европейские вертолеты обходятся бюджету дешевле российских

Между тем стоимость машино-часа для российской техники составляет около 200 тыс. При использовании европейских Eurocopter AS 350 стоимость эксплуатации снижается до 100 тыс. в час. Частично это объясняется тем, что воздушные машины были в собственности предприятий. Более того, у МИ-8 гораздо большая полезная нагрузка.