ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

За год компания поднялась в нем с 165 на 154 место. Объем реализации ВСК, по методологии агентства, по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 26%.
Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла $1,44 трлн. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти в два раза больше показателей прошлого года.
В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу - сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.