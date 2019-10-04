Тюменец вызвал полицию в качестве такси, теперь ему грозит до двух лет колонии

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. Прибыв они увидели на обочине мужчину, которым и оказался звонивший. Он рассказал полицейским, что на самом деле его никто не похищал, а стражам правопорядка он позвонил, потому что не хотел идти пешком. Вместо дома тюменца подвезли до ближайшего отделения, где возбудили уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Мужчине за нарушение закона грозит до двух лет колонии.