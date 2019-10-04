nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец вызвал полицию в качестве такси, теперь ему грозит до двух лет колонии

4 октября 2019, 03:43
Фото: 1Mi
СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении 23-тюменца, который заявил полиции, что его похитили, потому что не хотел идти пешком.
Сюжет
Полиция

Из материалов дела следует, что вечером 13 сентября фигурант уголовного дела находясь на трассе Ишим — Большое Сорокино в селе Прокутское Ишимского района позвонил в полицию и заявил, что его похитили и везут в неизвестном направлении в багажнике машины.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. Прибыв они увидели на обочине мужчину, которым и оказался звонивший. Он рассказал полицейским, что на самом деле его никто не похищал, а стражам правопорядка он позвонил, потому что не хотел идти пешком. Вместо дома тюменца подвезли до ближайшего отделения, где возбудили уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Мужчине за нарушение закона грозит до двух лет колонии.

Материалы по теме
В Тюмени все чаще жалуются на услуги такси, а Роскачество готовит проверку
#Новости#Полиция#Курьезы#Тюменская область#Похищения#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25