После реконструкции открылась детская школа искусств в Тобольске

В тобольской детской школе искусств им. Алябьева возобновились занятия. Сегодня в учреждении занимаются более двух тысяч учащихся на девяти отделениях: вокальном, художественно-эстетическом, хореографическом, оркестровом, народных инструментов и других. Первый этаж занимают кабинеты архитектурно-художественного творчества, компьютерной графики и музыкальный зал. На втором этаже разместился выставочный павильон.
Для обновленной школы приобретено современное высокотехнологичное звуковое и световое, цифровое и мультимедийное оборудование, мебель, музыкальные инструменты, оборудование для организации работы звукозаписывающей студии, кинозала, концертной площадки на открытом воздухе.
- Эстетическое воспитание, которое ребята получают вот в таких школах искусств, центрах детского творчества, современных, оборудованных всем необходимым – важная составляющая для гармоничного развития детей. Все, что мы делаем в рамках реализации национальных проектов, направлено на повышение качества жизни наших земляков в целом. И такие задачи ставит перед нами президент нашей страны – люди должны на себе почувствовать изменения к лучшему, положительный эффект от реализации национальных проектов, – отметил глава региона Александр Моор.
Во время своей рабочей поездки он проконтролировал качество проведенной реконструкции в рамках реализации программы «Тобольск – 2020» и национального проекта «Культура».
Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» для оснащения школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделено свыше 10 млн рублей.