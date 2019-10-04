После реконструкции открылась детская школа искусств в Тобольске

- Эстетическое воспитание, которое ребята получают вот в таких школах искусств, центрах детского творчества, современных, оборудованных всем необходимым – важная составляющая для гармоничного развития детей. Все, что мы делаем в рамках реализации национальных проектов, направлено на повышение качества жизни наших земляков в целом. И такие задачи ставит перед нами президент нашей страны – люди должны на себе почувствовать изменения к лучшему, положительный эффект от реализации национальных проектов, – отметил глава региона Александр Моор.