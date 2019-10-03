Тюменцы уступили компании из Уфы крупный контракт «Алросы»

Завершены торги по определению подрядчика на разработку проектной документации для строительства установки комплексной подготовки газа на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении. Контракт стоимостью 81,6 млн рублей от АО «Алроса-Газ» получит уфимская фирма ООО «Ойлгазпроект».
В торгах также принимало участие тюменское ПАО «Гипротюменнефтегаз». Всего на конкурс заявилось шесть участников, двое из которых представляли Воронеж. Отметим, что по итогам прошлого года чистая прибыль «Гипротюменнефтегаз» превысила 136 млн рублей.