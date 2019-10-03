Тюменцы уступили компании из Уфы крупный контракт «Алросы»

В торгах также принимало участие тюменское ПАО «Гипротюменнефтегаз». Всего на конкурс заявилось шесть участников, двое из которых представляли Воронеж. Отметим, что по итогам прошлого года чистая прибыль «Гипротюменнефтегаз» превысила 136 млн рублей.