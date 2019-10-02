В Тюмени появится общежитие из доширака

Лапша быстрого приготовления — это уже негласный символ студенчества. Совместная работа над созданием такого общежития, как нам кажется, не только развеселит студентов, но и поможет им понять суть проекта, то есть сплотиться, говорит руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов.