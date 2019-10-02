В Тюмени появится общежитие из доширака

Студенты под руководством опытных строителей возведут в здании Тюменского индустриального университета метровый макет общежития. Для этого выбран весьма необычный материал - брусочки сухой лапши быстрого приготовления. Присоединиться к созданию экстравагантной конструкции могут все желающие.
Лапша быстрого приготовления — это уже негласный символ студенчества. Совместная работа над созданием такого общежития, как нам кажется, не только развеселит студентов, но и поможет им понять суть проекта, то есть сплотиться, говорит руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов.
Напомним, что 5 октября в Тюмени стартует проект «Тюменский кампус», который поможет студентам, приехавшим в Тюмень из других городов, влиться в местную студенческую тусовку, найти друзей и познакомиться с городом.