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В Тюмени появится общежитие из доширака

2 октября 2019, 09:00
Фото: Наш город / 1Mi
Необычный арт-объект появится в одном из вузов областного центра.
Сюжет
Тюмень

Студенты под руководством опытных строителей возведут в здании Тюменского индустриального университета метровый макет общежития. Для этого выбран весьма необычный материал - брусочки сухой лапши быстрого приготовления. Присоединиться к созданию экстравагантной конструкции могут все желающие.

Лапша быстрого приготовления — это уже негласный символ студенчества. Совместная работа над созданием такого общежития, как нам кажется, не только развеселит студентов, но и поможет им понять суть проекта, то есть сплотиться, говорит руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов.

В Тюмени появился необычный арт-объект в виде 4,5-метрового стула
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Напомним, что 5 октября в Тюмени стартует проект «Тюменский кампус», который поможет студентам, приехавшим в Тюмень из других городов, влиться в местную студенческую тусовку, найти друзей и познакомиться с городом.

#Новости#Образование#Общество#Вузы#Студенты#Тюмень#Виктория Ахремчук
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