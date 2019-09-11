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В Тюмени появился необычный арт-объект в виде 4,5-метрового стула

11 сентября 2019, 05:09
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
На Литературном бульваре в Тюмени установили 4,5-метровый стул. Его создали 40 молодых родителей с детьми, которые участвовали в премиях «Папа года» и «Мама года».
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Тюмень

Арт-объект был создан в рамках мероприятия, в котором родители вместе со своими детьми познавали основы конструирования и моделирования изделий из древесины, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По словам организатора тюменского фестиваля «Точка сборки» и руководителя проекта «Цвет города» Дмитрия Зеленина, который также помогал конструировать стул, главной целью мероприятию было показать родителям, что совместное дело, это интересно и полезно для укрепления семьи.

Не всегда важно, какой это именно вид досуга, их много: рисование или готовка, создание табурета или замка из песка, добавил Дмитрий Зеленин.

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По информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в премиях «Папа года» и «Мама года» родители борются за звание лучшего и посещают спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы. Награждение победителей запланировано на 13 сентября, оно пройдет в семейном кафе «АндерСон», расположенном на Осипенко, 73.

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