В Тюмени появился необычный арт-объект в виде 4,5-метрового стула

Арт-объект был создан в рамках мероприятия, в котором родители вместе со своими детьми познавали основы конструирования и моделирования изделий из древесины, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
По словам организатора тюменского фестиваля «Точка сборки» и руководителя проекта «Цвет города» Дмитрия Зеленина, который также помогал конструировать стул, главной целью мероприятию было показать родителям, что совместное дело, это интересно и полезно для укрепления семьи.
Не всегда важно, какой это именно вид досуга, их много: рисование или готовка, создание табурета или замка из песка, добавил Дмитрий Зеленин.
По информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в премиях «Папа года» и «Мама года» родители борются за звание лучшего и посещают спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы. Награждение победителей запланировано на 13 сентября, оно пройдет в семейном кафе «АндерСон», расположенном на Осипенко, 73.