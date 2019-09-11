В Тюмени появился необычный арт-объект в виде 4,5-метрового стула

По информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в премиях «Папа года» и «Мама года» родители борются за звание лучшего и посещают спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы. Награждение победителей запланировано на 13 сентября, оно пройдет в семейном кафе «АндерСон», расположенном на Осипенко, 73.