Прокуратура заставила администрацию Тюмени убрать свалку, кишащую крысами

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку и установила, что с 2016 года в районе д. 158 по ул. Широтной образовалась стихийная свалка отходов. Этот земельный участок в 2018 году был освобожден от гаражей, но с места не был вывезен крупный мусор и хлам.