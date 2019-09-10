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Прокуратура заставила администрацию Тюмени убрать свалку, кишащую крысами

10 сентября 2019, 10:26
Фото: Наш город / 1Mi
По факту образования стихийной свалки на месте снесенных гаражей городской администрации внесено прокурорское представление.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку и установила, что с 2016 года в районе д. 158 по ул. Широтной образовалась стихийная свалка отходов. Этот земельный участок в 2018 году был освобожден от гаражей, но с места не был вывезен крупный мусор и хлам.

Ответственным за содержание земельного участка является управа Восточного округа администрации Тюмени. Однако, не смотря на обращения граждан, муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации свалок отходов заключен только в августе 2019 года.

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По результатам прокурорской проверки в адрес руководителя управы внесено представление об устранении нарушений закона. Исполнение муниципального контракта по ликвидации свалки находится на контроле прокуратуры.

#Новости#Прокуратура#Общество#Происшествия#Тюмень#Юрий Норицын
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