Прокуратура заставила администрацию Тюмени убрать свалку, кишащую крысами

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку и установила, что с 2016 года в районе д. 158 по ул. Широтной образовалась стихийная свалка отходов. Этот земельный участок в 2018 году был освобожден от гаражей, но с места не был вывезен крупный мусор и хлам.
Ответственным за содержание земельного участка является управа Восточного округа администрации Тюмени. Однако, не смотря на обращения граждан, муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации свалок отходов заключен только в августе 2019 года.
По результатам прокурорской проверки в адрес руководителя управы внесено представление об устранении нарушений закона. Исполнение муниципального контракта по ликвидации свалки находится на контроле прокуратуры.