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Posted 8 августа 2019, 05:04

Published 8 августа 2019, 05:04

Modified 19 августа, 16:24

Updated 19 августа, 16:24

Прокуратура региона возбудила дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера

Прокуратура региона возбудила дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера

8 августа 2019, 05:04
Фото: 1Mi.
Региональные прокуроры провели проверку в отношении ООО Свинокомплекс «Тюменский» и выявили несколько нарушений.

Кроме того, надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях в отношении организации и ее главного механика за несоблюдение требований охраны окружающей среды при размещении отходов производства.

В ходе проведенной проверки было выявлено, что ООО Свинокомплекс «Тюменский» вносит навоз от свиней в качестве органического удобрения в почву на собственных полях, однако предприятие не проводит исследования проб навоза для соответствия его нормативам по тяжелым металлам, патогенным микроорганизмам, яйцам и личинкам гельминтов и другим показателям. Помимо этого отходы жизнедеятельности животных не были зарегистрированы как агрохимикаты и не могли использоваться в качестве удобрения.

Ранее на ООО Свинокомплекс «Тюменский» пожаловались в соцсетях жители деревни Сартово Нижнетавдинского района, они рассказывали, что предприятие мешает им дышать чистым деревенским воздухом, а также то, что организация сливает отходы в местные озера.

Жалобой в соцсетях заинтересовалась прокуратура Тюменской области и пообещала провести проверку.

ООО Свинокомплекс «Тюменский», рассчитанный на 200 тыс. голов скота начали строить в 2016 году. Финансировала возведение завода компания «Сибирская аграрная группа».

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Прокуратура#Нарушения
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