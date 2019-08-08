Прокуратура региона возбудила дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера

Posted 8 августа 2019, 05:04
Published 8 августа 2019, 05:04
Modified 19 августа, 16:24
Updated 19 августа, 16:24
Кроме того, надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях в отношении организации и ее главного механика за несоблюдение требований охраны окружающей среды при размещении отходов производства.
В ходе проведенной проверки было выявлено, что ООО Свинокомплекс «Тюменский» вносит навоз от свиней в качестве органического удобрения в почву на собственных полях, однако предприятие не проводит исследования проб навоза для соответствия его нормативам по тяжелым металлам, патогенным микроорганизмам, яйцам и личинкам гельминтов и другим показателям. Помимо этого отходы жизнедеятельности животных не были зарегистрированы как агрохимикаты и не могли использоваться в качестве удобрения.
Ранее на ООО Свинокомплекс «Тюменский» пожаловались в соцсетях жители деревни Сартово Нижнетавдинского района, они рассказывали, что предприятие мешает им дышать чистым деревенским воздухом, а также то, что организация сливает отходы в местные озера.
Жалобой в соцсетях заинтересовалась прокуратура Тюменской области и пообещала провести проверку.
ООО Свинокомплекс «Тюменский», рассчитанный на 200 тыс. голов скота начали строить в 2016 году. Финансировала возведение завода компания «Сибирская аграрная группа».