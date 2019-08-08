Прокуратура региона возбудила дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера

В ходе проведенной проверки было выявлено, что ООО Свинокомплекс «Тюменский» вносит навоз от свиней в качестве органического удобрения в почву на собственных полях, однако предприятие не проводит исследования проб навоза для соответствия его нормативам по тяжелым металлам, патогенным микроорганизмам, яйцам и личинкам гельминтов и другим показателям. Помимо этого отходы жизнедеятельности животных не были зарегистрированы как агрохимикаты и не могли использоваться в качестве удобрения.