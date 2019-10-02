«Реставрация»: На крыше сгоревшей в Тюмени мастерской Шитова уже растут деревья

Обещания восстановить здание не возымели нужный эффект. На данный момент дом № 34 по улице Дзержинского находится в плачевном состоянии. Недавно был объявлен второй тендер на разработку документации для реставрации, но желающих не нашлось.
По информации 72.ru, в здании нет электричества. Тюменским мастерам предоставили временный склад, но он не отапливается. Эксплуатировать его зимой никак не получится. После пожара Шитовым удалось сохранить и восстановить несколько десятков уникальных наличников.
По словам Святослава Шитова, на восстановление мастерской может уйти не один год. Между тем первый этаж «сохранился». При этом на разработку проектной документации выделяют 6 млн рублей, а на эти деньги здание можно полностью восстановить.