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«Реставрация»: На крыше сгоревшей в Тюмени мастерской Шитова уже растут деревья

2 октября 2019, 13:45
Фото: «ЧС Тюмень»
На крыше сгоревшего дома мастерской известного тюменского реставратора Вадима Шитова уже начали расти деревья. Дом до сих пор не готов к зиме.
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Тюмень

Обещания восстановить здание не возымели нужный эффект. На данный момент дом № 34 по улице Дзержинского находится в плачевном состоянии. Недавно был объявлен второй тендер на разработку документации для реставрации, но желающих не нашлось.

По информации 72.ru, в здании нет электричества. Тюменским мастерам предоставили временный склад, но он не отапливается. Эксплуатировать его зимой никак не получится. После пожара Шитовым удалось сохранить и восстановить несколько десятков уникальных наличников.

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По словам Святослава Шитова, на восстановление мастерской может уйти не один год. Между тем первый этаж «сохранился». При этом на разработку проектной документации выделяют 6 млн рублей, а на эти деньги здание можно полностью восстановить.

#Новости#Пожары#Реставрация#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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