Губернатор Тюменской области дал комментарий о пожаре в мастерской Шитовых

Сообщается, что памятник архитектуры будет восстановлен в ближайшее время. Мастерская семьи Шитовых тоже заработает. Отмечается, что в результате возгорания пострадал Вадим Шитов. Его госпитализировали в ОКБ №1. По данным врачей, ожоги незначительные, но ему рекомендовано пройти полный курс лечения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Губернатор отметил, что почетный гражданин города Вадим Шитов и его сын Святослав реставрировали дома и помогли сохранить множество памятников в областной столице.
«Знаю семью талантливых реставраторов Шитовых, чья мастерская располагалась здесь. Без дома Рубцовой не представляю улицу Дзержинского», - отметил Александр Моор.