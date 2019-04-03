Губернатор Тюменской области дал комментарий о пожаре в мастерской Шитовых

Сообщается, что памятник архитектуры будет восстановлен в ближайшее время. Мастерская семьи Шитовых тоже заработает. Отмечается, что в результате возгорания пострадал Вадим Шитов. Его госпитализировали в ОКБ №1. По данным врачей, ожоги незначительные, но ему рекомендовано пройти полный курс лечения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.