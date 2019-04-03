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Губернатор Тюменской области дал комментарий о пожаре в мастерской Шитовых

3 апреля 2019, 10:41
Фото: ВКонтакте
Губернатор Тюменской области прокомментировал пожар в доме на ул. Дзержинского, 34. Он пояснил, что дом был «символом деревянной Тюмени».
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Тюмень

Сообщается, что памятник архитектуры будет восстановлен в ближайшее время. Мастерская семьи Шитовых тоже заработает. Отмечается, что в результате возгорания пострадал Вадим Шитов. Его госпитализировали в ОКБ №1. По данным врачей, ожоги незначительные, но ему рекомендовано пройти полный курс лечения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Губернатор отметил, что почетный гражданин города Вадим Шитов и его сын Святослав реставрировали дома и помогли сохранить множество памятников в областной столице.

«Знаю семью талантливых реставраторов Шитовых, чья мастерская располагалась здесь. Без дома Рубцовой не представляю улицу Дзержинского», - отметил Александр Моор.

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#Новости#Пожары#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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