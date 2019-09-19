Глава «Россетей» Ливинский запустил первый удмуртский цифровой диспетчерский пункт

Крупнейшая электросетевая компания России и мира внесла значительный вклад в развитие Удмуртии, подчеркнул глава региона Александр Бречалов. Он добавил, что к «Россетям» нет никаких претензий – компания эффективно выполняет все соглашения, и результаты этой работы налицо. Холдинг консолидировал сетевые активы, запустил инновационный диспетчерский пункт, а также продолжает реализовывать другие проекты в рамках своей программы цифровой трансформации электросетевого комплекса России. Усилия «Россетей» улучшат жизнь жителей Удмуртии, отметил Бречалов.