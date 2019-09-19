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Posted 19 сентября 2019, 13:07

Published 19 сентября 2019, 13:07

Modified 20 октября 2022, 03:33

Updated 20 октября 2022, 03:33

Глава «Россетей» Ливинский запустил первый удмуртский цифровой диспетчерский пункт

19 сентября 2019, 13:07
В Ижевске 19 сентября был запущен первый цифровой городской диспетчерский пункт (ГДП). Старт проекту дали гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Россети» построили цифровой ГДП в Ижевске в рамках реализации своего масштабного проекта «Цифровая Трансформация 2030». В диспетчерском пункте находятся цифровые каналы связи и информационные системы, позволяющие режиме реального времени управлять всем электросетевым комплексом Ижевска, контролировать состояние энергообъектов, следить за их эксплуатацией и ремонтом оборудования. Об этом сообщает udm-info.

Благодаря ГДП можно в онлайн-режиме анализировать параметры качества электроэнергии, а также согласовывать работу ремонтных бригад. Часть операций будет выполняться автоматически, что позволит уменьшить время, необходимое для устранения аварий, повысить надежность электроснабжения и улучшить качество подачи электричества.

По словам гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, ГДП в Ижевске - первый среди множества других аналогичных пунктов, которые будут построены и запущены во всех субъектах РФ.

Все города с населением более 100 тысяч человек будут оснащены диспетчерскими пунктами, которые позволят управлять городскими сетями. Также будут созданы единые цифровые центры управления сетями, чтобы контролировать электросетевые комплексы целых регионов.

До конца года в Центральном и Приволжском федеральных округах появятся девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, а также будет установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Крупнейшая электросетевая компания России и мира внесла значительный вклад в развитие Удмуртии, подчеркнул глава региона Александр Бречалов. Он добавил, что к «Россетям» нет никаких претензий – компания эффективно выполняет все соглашения, и результаты этой работы налицо. Холдинг консолидировал сетевые активы, запустил инновационный диспетчерский пункт, а также продолжает реализовывать другие проекты в рамках своей программы цифровой трансформации электросетевого комплекса России. Усилия «Россетей» улучшат жизнь жителей Удмуртии, отметил Бречалов.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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