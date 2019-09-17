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В Тюмени объявили в розыск водителя, сбившего пьяного пешехода

17 сентября 2019, 06:27
Фото: 1Mi
Поздно вечером на улице Пархоменко произошло ДТП с наездом на пешехода. Водитель не стал дожидаться инспекторов ГИБДД и вызывать скорую помощь, а вместо этого предпочел скрыться с места аварии.
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Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что в одиннадцатом часу вечера на улице Пархоменко был сбит 62-летний мужчина, который шел по краю проезжей части. По предварительной версии, пешеход в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина задела его зеркалом. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего травму ноги и другие повреждения.

Свидетелем наезда на пешехода стал таксист, который в этот момент проезжал по улице Пархоменко. По его словам, сбившая человека машина вильнула, а после ДТП водитель не остановился, а поехал дальше.

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По камерам видеонаблюдения автоинспекторам удалось установить, что пешеход мог быть сбит автомобилем Volkswagen Passat темного цвета.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 291-488, +7 922 263-31-33.

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#Новости#Тюменская область#Наезд на пешехода#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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