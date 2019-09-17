В Тюмени объявили в розыск водителя, сбившего пьяного пешехода

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что в одиннадцатом часу вечера на улице Пархоменко был сбит 62-летний мужчина, который шел по краю проезжей части. По предварительной версии, пешеход в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина задела его зеркалом. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего травму ноги и другие повреждения.
Свидетелем наезда на пешехода стал таксист, который в этот момент проезжал по улице Пархоменко. По его словам, сбившая человека машина вильнула, а после ДТП водитель не остановился, а поехал дальше.
По камерам видеонаблюдения автоинспекторам удалось установить, что пешеход мог быть сбит автомобилем Volkswagen Passat темного цвета.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 291-488, +7 922 263-31-33.