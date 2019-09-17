В Тюмени объявили в розыск водителя, сбившего пьяного пешехода

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что в одиннадцатом часу вечера на улице Пархоменко был сбит 62-летний мужчина, который шел по краю проезжей части. По предварительной версии, пешеход в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина задела его зеркалом. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего травму ноги и другие повреждения.