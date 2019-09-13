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Ситуация обострилась: на нескольких тюменских дорогах растет количество ДТП

13 сентября 2019, 04:49
Фото: 1Mi
В связи с ростом аварийности в Тюменской области проходит операция «Трасса», рассказали в местной Госавтоинспекции.
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Тюмень

В областном ГИБДД напомнили, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск за первое полугодие произошло на 13% больше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года, в них пострадали 220 человек (на 26%).

На 24% увеличилось количество ДТП на трассе Курган – Тюмень, также обострилась обстановка с аварийностью на автодороге Шадринск – Ялуторовск, где в авариях с начала года погибли три человека, еще 19 пострадали.

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В рамках операции Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, скоростного режима с помощью ручных скоростемеров, также сотрудники ГИБДД будут разъяснять автомобилистам об опасности превышения скорости и выезда на встречную полосу. Помимо этого водителям расскажут о последствиях таких нарушений.

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