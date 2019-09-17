Тюменские врачи впервые восстановили сустав по уникальной технологии

Уникальность методики в том, что после имплантации протеза даже полностью разрушенному суставу возвращаются его прежние функции.
Пациентом стала пожилая женщина с оскольчатым переломом головки плечевого сустава. После травмы она испытывала сильную боль и не могла двигать правой рукой, женщине было тяжело поднимать ложку с едой. По мнению врачей, применение в этом случае специальных винтов или пластин для фиксации костных отломков не дало бы положительного эффекта.
Имплантация в кость эндопротеза заняла 1,5 часа. Как прогнозируют врачи, боль в руке уйдёт, а движения руки у пациентки восстановятся.
Такие высокотехнологичные операции - наиболее эффективный, а иногда и единственный способ восстановления утраченной подвижности руки. Эндопротезирование плечевого сустава в тюменских больницах ранее не проводились. Пациентов направляли в Курган либо Санкт-Петербург. Теперь тюменцы смогут получать этот вид высокотехнологичной медицинской помощи у себя в регионе.