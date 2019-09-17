nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские врачи впервые восстановили сустав по уникальной технологии

17 сентября 2019, 10:46
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени врачи впервые выполнили эндопротезирование плечевого сустава по реверсивной технологии. Методику назвали так из-за того, что в процессе операции центр и траектории вращения в суставе меняются на противоположные, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Уникальность методики в том, что после имплантации протеза даже полностью разрушенному суставу возвращаются его прежние функции.

Пациентом стала пожилая женщина с оскольчатым переломом головки плечевого сустава. После травмы она испытывала сильную боль и не могла двигать правой рукой, женщине было тяжело поднимать ложку с едой. По мнению врачей, применение в этом случае специальных винтов или пластин для фиксации костных отломков не дало бы положительного эффекта.

Имплантация в кость эндопротеза заняла 1,5 часа. Как прогнозируют врачи, боль в руке уйдёт, а движения руки у пациентки восстановятся.

Тоболяки, ехавшие с дочерью на операцию, попали в ДТП
Узнать подробнее

Такие высокотехнологичные операции - наиболее эффективный, а иногда и единственный способ восстановления утраченной подвижности руки. Эндопротезирование плечевого сустава в тюменских больницах ранее не проводились. Пациентов направляли в Курган либо Санкт-Петербург. Теперь тюменцы смогут получать этот вид высокотехнологичной медицинской помощи у себя в регионе.

#Новости#Медицина#Операции#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25