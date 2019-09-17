Тюменские врачи впервые восстановили сустав по уникальной технологии

Пациентом стала пожилая женщина с оскольчатым переломом головки плечевого сустава. После травмы она испытывала сильную боль и не могла двигать правой рукой, женщине было тяжело поднимать ложку с едой. По мнению врачей, применение в этом случае специальных винтов или пластин для фиксации костных отломков не дало бы положительного эффекта.