Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 17 по 24 сентября

Тюменский нефтегазовый форум — главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.
Ключевыми темами X Тюменского нефтегазового форума названы: налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика, а также ряд других. Кроме того, разрабатывается и внефорумная программа культурных и спортивных мероприятий, которая будет направлена на создание позитивного имиджа региона.
Вся информация – https://oilgasforum.ru/
Когда: 17 сентября 9:00 – 16:30; 18сентября 8:30 – 21:30; 19 сентября8:00 – 18:30
Где (деловая программа):
Тюменский Технопарк, ул. Республики, 142;
Выставочный зал, ул. Севастопольская, 12;
КТЗ «Золотые ворота Сибири», ул. Герцена, 87;
Тюменский завод энергетического оборудования, Индустриальный парк «Боровский»;
Стадион «Строймаш» ул. Индустриальная 49а.
Стоимость: гость – 0 руб., делегат – 60 000 руб., премиум – 120 000, спикер – 200 000 руб.
В рамках Тюменского нефтегазового форума местная художница Альфея Мухаметова проведет мастер-класс по рисованию нефтью. Она поделится со всеми желающими секретами письма такими необычными «красками».
Работы Альфеи Фахриттиновны известны по всему миру и находятся в частных коллекциях Канады, Китая, Японии, США, Германии и в музеях городов России.
Также в рамках ТНФ-2019 пройдёт выставка картин художницы, бесплатно посетить которую сможет каждый желающий. Она будет работать на протяжении всего форума - с 17 по 19 сентября - в тюменском Технопарке.
Когда: 17-19 сентября
Где: Тюменский Технопарк, ул. Республики, 142
Стоимость: бесплатно
Основные цели выставки – содействие развитию предприятий топливно-энергетического комплекса, демонстрация современного оборудования и технологий для нефтегазовой промышленности, расширение взаимовыгодного научно-технического сотрудничества и установление деловых связей с российскими и иностранными партнерами, направленное на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли.
Тематические разделы выставки:
Программа - http://oilgas72.ru/
Выставочная дирекция:
Руководитель проекта Оксана Княжева, + 7-919-935-02-61, [email protected]
Менеджер проекта Екатерина Шангина,8 (3452) 500-102, [email protected]
Когда: 17 – 19 сентября 10:00 – 18:00, 20 сентября 10:00 – 14:00
Где: выставочный зал, ул. Севастопольская, 12
Заявки принимаются до 18 сентября включительно по одной из следующих номинаций:
Условия участия, перечень документов размещены на официальном сайте конкурса www.marka72.ru
Телефоны для справок: +7 (34-52) 51-05-62, 51-06-31, 51-06-32, 28-84-01 (телефон горячей линии)
E-mail: [email protected]
Когда: прием заявок 20 августа – 18 сентября
Где: на сайте marka72.ru
В сентябре 2019 года в Тюмени состоится Конгресс специалистов индустрии красоты и здоровья, цель которого объединить усилия каждого специалиста в сфере оздоровления и красоты, реализовать холистический подход к здоровью, содействовать профилактике возрастных изменений и пропагандировать ценности здорового образа жизни в нашем обществе.
В программе конгресса состоятся пленарные заседания, рабочие группы по направлениям. Главным событием конгресса станет Чемпионат России по массажу. В течение года в России проходят региональные Чемпионаты, победители и призёры которых приедут в Тюмень, чтобы определить Чемпиона России.
Чемпионаты по массажу стали неотъемлемой частью профессиональной жизни массажистов и специалистов в области spa-индустрии. Для массажных школ это возможность продемонстрировать своих лучших воспитанников и привлечь новых адептов. Для spa-центров – это эффективная реклама своих мастеров. Для массажистов – это и мировая известность и профессиональный рост. Для спонсоров – это мероприятие, способствует развитию здорового образа жизни, участие в котором повышает социальный статус Компании спонсора.
Регистрация и программа - https://cewtmn.ru/
Когда: 19 – 22 сентября 12:00
Где: парк-отель «Лето-Лето» (ул. Щербакова, 87)
Приглашаем дольщиков дома ГП-48 ЖК «Заречный» на собрание по вопросам сроков передачи квартир и порядка выдачи ключей. Спикеры мероприятия – директор по строительству ГК «Меридиан» и руководитель проекта ЖК «Заречный».
Когда: 19 сентября 19:00
Где: ул. Малышева, 26
Хочешь научиться управлять своими деньгами? Хочешь инвестировать, но не знаешь во что и как? Деньги утекают как вода, и ты ничего не можешь с этим поделать? «Гений финансов» - игра, которая меняет взгляд на жизнь и учит мышлению богатых!
Это трансформационная игра, во время которой ты научишься:
Думаешь это невозможно? Если просиживать любимый диван, то да. Но это точно не наша история! Помнишь «Монополию»? Умножь на два в квадрате и получишь впечатления от нашего мероприятия. Денежный поток не заставит себя ждать!
Регистрация - https://pokolenie-it.timepad.ru/event/1048546/
Когда: 19 сентября 19:00
Где: ул. Мельникайте, 85а, офис 404
Стоимость: 1000 руб.
Юридическая компания ООО «Топ Лигэл Консалтинг» приглашает на марафон открытых встреч на тему интеллектуальной собственности. 20 сентября поговорим на тему: «Интеллектуальная собственность: авторам, изобретателям, разработчикам, творцам»
Спикер встреч – Вера Гайдук, кандидат юридических наук, партнер ООО «Топ Лигэл Консалтинг», доцент кафедры гражданского права и процесса Института государства и права Тюменского госуниверситета.
Какие вопросы будут затронуты?
Контактное лицо: Анна Чигрина, +7 (963) 060-65-61, [email protected]
Когда: 20 сентября 10:00 – 13:00
Где: Тюменский технопарк, ул. Республики, 142, зал. «Цифрум» (2 этаж)
Мастер-класс по проведению урока НТИ (кластер «ИНФОРМАЦИЯ») для учителей и педагогов дополнительного образования в целях дальнейшей реализации таких уроков в Тюменской области.
Урок НТИ проводится для учащихся 7-11 классов и охватывает предметы: физика, химия, информатика, математика, биология, география. Урок можно проводить даже на классном часе, внеклассном мероприятии или на занятиях в кружках. Урок поможет детям понять, как важно изучать школьные предметы, потому что в основе всех прорывных технологий лежат знания.
Урок НТИ для учащихся — это дверь в мир НТИ, возможность присоединиться к инженерному движению и сообществу единомышленников, талантливых молодых инженеров.
КЛАСТЕР «ИНФОРМАЦИЯ»
Эта тема связана с такими рынками НТИ как Сэйфнет, Нейронет, Финнет, Технет.На уроке учащиеся узнают, какие задачи решают программисты и проектировщики систем в области блокчейна, больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта; как меняет мир виртуальная реальность; что такое технологии беспроводной связи и как они служат людям.В кластер «Информация» входят профили Олимпиады НТИ: Большие данные и машинное обучение, Технологии беспроводной связи, Технологии виртуальной реальности.Тему «Информация» целесообразно изучать на уроках информатики и математики.
Спикер – Кирилл Владимирович Шабалин. Контакты: +7 (912) 387-81-60, [email protected]
Когда: 20 сентября 16:00 – 17:30
Где: «Точка кипения» (ул. Республики, 142)
На семинаре вы научитесь генерировать энергию, почувствуете прилив сил и радости, измените образ мышления, начнете замечать возможности, новые решения и перестанете концентрироваться на негативе, осознаете, что именно вас сдерживает, и главное избавитесь от этого раз и навсегда, уравновесите свои эмоции, избавишься от перепадов настроения, поймете как в кратчайшие сроки достичь финансовой независимости и стать по настоящему свободным, сможете быстрее реализовывать планы и трансформируешь свою жизнь.
Регистрация - https://anton-bogdanov-events.timepad.ru/event/1048945/
Когда: 20 сентября 18:00 – 22 сентября 00:00
Стоимость: 9900 руб.
Эффективные инструменты управления собой, командой, совещанием. Для топ-менеджеров, руководителей среднего звена и индивидуальных предпринимателей.
ДЛЯ ВАС ЛИ ЭТО?
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ?
Высокая результативность курса обеспечивается за счет того, что:
Каждый участник строит персональную дорожную карту развития компетенций, с учетом СВОИХ индивидуальных особенностей и профессионального запроса.
Курс имеет серьезную методическую и научную экспериментальную базу, представляя собой серьезный бэкграунд автора.
Богатая палитра технологий тренинга, коучинга, фасилитации позволяет участникам не только зарядиться энергией и вдохновением, но и практически овладеть инструментами управления, решить свои конкретные задачи и кейсы.
При прохождении всех тренингов Курса «Коучинг для руководителей» участники получат диплом/ удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
ТРЕНЕР: Ирина Дурманова – кандидат психолог. наук, бизнес- тренер, коуч, фасилитатор, директор Центра обучающей психологии «Лестница Успеха. С 2002 года успешно «в теме»: корторативные тренинги + частная практика коуча + авторские курсы «Профессиональная подготовка бизнес- тренеров и коучей»; «Технологии управления для руководителей» и др
Зарегистрироватьсянаобучение:
сайт: http://durmanova.expert; тел: 89088716732
мессенджеры: Whatsapp, Viber
Когда: 20 сентября 17:00-20:00, 21 сентября 10:00-17:00,22 сентября10:00-17:00
Стоимость: при оплате до 17 сентября – 12900 руб., при оплате до 20 сентября – 16000 руб.
ДЛЯ КОГО ИГРА? Для всех желающих любого уровня финансовой грамотности!
КАК ПРОХОДИТ САМА ИГРА? Вы вытягиваете карточку и рождаетесь человеком с определенной профессией. За время игры вы проживаете полноценную жизнь этого человека (адвокат, медсестра, водитель, учитель…) Ваш герой либо становится богатым, и реализуете свою мечту, либо остаетесь бедным на малом круге. Выход в большой круг зависит не от профессии, не от связей, не от фортуны и удачи – а только от Вас.
КОГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЗА ИГРОВЫМИ СТОЛАМИ? За игровым столом много открытых людей самых разных профессий и занятий (школьники, студенты, пенсионеры, домохозяйки, специалисты самых разных профессий), но также можно встретить предпринимателей (бывают и миллионеры), специалистов по финансовым рынкам, специалистов по недвижимости, нумизматов, специалистов по драгоценным металлам, по картинам и антиквариату.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Жизнь — та же игра! Кидайте кубики, делайте ход, принимайте решение!
Регистрация - https://iqf-tmn.timepad.ru/event/1058183/
Когда: 21 сентября 10:00 – 14:30
Где: Бизнес Центр « ПетрСтолыпин», Кофейня «Кофеин» (ул.50 лет Октября, 8б. Первый этаж, холл)
Стоимость билета : 500 руб.
Цель - вооружить участников арсеналом приемов противостояния психологическому давлению и перевода переговоров в конструктивное русло.
Программа бизнес-тренинга: причины возникновения жестких переговоров и работа с ними, приемы противодействия психологическому давлению, перевод диалога в конструктивное русло, методы оказания мягкого давления с целью получения максимальной выгоды, практические деловые игры, позволяющие перевести полученные знания в навык.
Автор и ведущий - Константин Смирнов - бизнес-тренер в сфере переговоров и делового общения, двукратный чемпион России по управленческой борьбе, автор книги «Главные фишки переговорщика», действующий руководитель, собственник трех бизнесов, опыт ведения бизнеса 25 лет, спикер конференций «SYNERGY BUSINESS DAY», «Всероссийский Совет директоров», «Формула бизнеса», «Битрикс24».
Регистрация - https://eagle74.timepad.ru/event/1027056/
Когда: 21 сентября 10:00 – 22 сентября 19:00
Где: парк-отель «Лето-Лето», ул. Щербакова, 87
Стоимость: от 14 000 руб.
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В процессе игры вы узнаете:
Количество участников: 6 игроков + 1 ведущий
Длительность: 4 часа. 1 час подготовка, 2 часа игры, 1 час анализ игры.
Когда: 21 сентября 10600
Где: место проведение меняется, можно предложить свое
Стоимость: 500 руб.
ЦЕЛИ:
Организаторы: экологическое движение «Зелёный хоровод».
Участники: все желающие, присоединиться к проекту можно в любое время.
МЕХАНИКА ПРОЕКТА:
1) собираем пластиковые крышечки любой формы и цвета, сдаём в переработку
2) полученные средства идут на покупку семян редких деревьев, земли, тары, удобрений. Саженцы самостоятельно выращивают экоактивисты в загородном питомнике. Когда саженцы достигнут высоты крупномера - 1,5 метра, деревья будут высажены на территории города.
3) общегородской сбор крышечек проходит 3 раза в год - январь, май, сентябрь.
4) круглосуточно крышки можно оставить в арт-объекте «Дерево» по адресам: ТРЦ «Гудвин», ТРЦ «Кристалл», ТРЦ «Колумб», офис МТС (ул. Мельникайте, 100А/1).
Когда: 21 сентября 11:00
Где: столярная экомастерская «Руки» (ул. Московский тракт, 133)
22 сентября впервые в Тюмени состоятся «Чистые Игры»! Данное мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню чистоты.
Что такое «Чистые Игры»? Это всероссийское общественное движение, которое направлено на повышение культуры обращения с отходами, пропаганду раздельного сбора и переработку отходов. Во время мероприятия участники в игровой форме очищают природу от мусора и соревнуются между собой. Миссия движения – формирование в обществе осознанного отношения к природе, окружающей среде, ресурсам Земли.
Информация - vk.com/event186399863
Регистрация - https://cleangames.ru/game/tmn
Когда: 22 сентября 12:00 – 15:00
Где: парк «Ватутинская роща»
Центр поддержки экспорта Тюменской области организует участие предприятий региона в международной бизнес-миссии в Республику Армения. К участию в бизнес-миссии приглашаются малые и средние экспортно-ориентированные компании Тюменской области, заинтересованные в сотрудничестве с армянскими партнерами. Деловой программой бизнес-миссии для тюменских предприятий предусмотрена организация деловых встреч с компаниями, отраслевыми объединениями Республики Армении, а также посещение армянских производственных предприятий. Бизнес-миссия для действующих экспортеров Тюменской области проводится в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Участники получают возможность лично презентовать свою продукцию потенциальным заказчикам и клиентам.
Россия и Армения являются членами Содружества Независимых Государств, сотрудничают в формате ОДКБ. С января 2015 года Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, а также Киргизия. Россия - главный торговый партнер Армении. РФ поставляет в Армению оборудование для АЭС, энергоносители, алмазное сырье, древесину, машины и оборудование, продукцию химической промышленности.
Контактный телефон: + 7 (969) 809 74 09
Когда: 24 - 27 сентября
Где: Центр поддержки экспорта Тюменской области
Торгово-промышленная палата Тюменской области с 25 сентября организует масштабный проект президента группы компаний «Автоград» Алексея Салмина «Управленческие ошибки».
Сейчас идет набор группы предпринимателей для участия в двухмесячном тренинге.
«Управленческие навыки нельзя получить в теории, их нужно приобретать эмпирическим путем. Мои лекции направлены на то, чтобы побудить молодых бизнесменов рассуждать логически, используя все имеющиеся знания выстраивать наиболее эффективные методы достижения цели», - отметил Алексей Салмин.
Регистрация на участие обязательна по телефону: 689-379 (добавочный 107) или по электронной почте: [email protected]
Когда: ведется набор, старт проекта - с 25 сентября
Участие бесплатное
Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России совместно с кредитными организациями проводит акцию по обмену монет. Каждый желающий может обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты. Подробности и период проведения акции по обмену монет необходимо уточнять в офисах банков.
Когда и где: в подразделениях АО «Россельхозбанк» с 1 по 30 сентября, АО «АЛЬФА-БАНК» с 5 по 8 ноября, в АО КБ «Пойдем» до 31 декабря 2019 года.
Серия тренингов «5 точек роста» - для предпринимателей Тюменской области. Организатором мероприятий выступает Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство и федеральная платформа для предпринимателей «Деловая среда».
Это проект для предпринимателей, мечтающих вывести бизнес на новый уровень, получить техники роста и развития компании. Цель проекта: Развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюменской области.
За 6 недель обучения участники программы пройдут 5 образовательных блоков по темам «Упаковка бизнеса», «Персонал», «Трафик», «Продажи» и «Финансы». В программе — 10 живых лекций и 10 вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении школы
Регистрация и программа на сайте: http://bit.ly/2YNzn7Q
Подробнее по телефону: +7 (982) 932-10-19
Когда: 21 августа -30 сентября
Где: старт программы 21 августа в Тюменском Технопарке, ул. Республики, 142. Тренинги пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Голышманово.
Участие бесплатное
Организаторы - Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» - компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени.
К участию в конкурсе приглашаются члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области - предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.
Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.
Итоги конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей.
В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.
Подробная информация по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/
По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:
- Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: [email protected], 8-902-855-44-91;
- Светлана Кушнир, куратор проекта, e-mail: [email protected], тел.: 8-982-50-73-228;
- Наталья Данилова, куратор проекта, тел.: 8-982-193-91-35.
Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: [email protected]
Когда: 1 июня - 15 октября
В презентации кратко рассмотрены этапы становления местного управления на территории Сибири, показаны структуры административно-территориального устройства, возникшие на территории Тюменского края со времен воеводства до образования современного субъекта федерации.
Также представлены первые лица — воеводы, губернаторы и руководители, возглавлявшие Тюменский край. Этапы становления управления разделены десятилетиями и даже веками, однако они не перестают вызывать интерес.
Когда: по 31 декабря 11:00 - 20:00 (кроме понедельника)
Где: Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)