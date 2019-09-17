Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 17 по 24 сентября

КАК ПРОХОДИТ САМА ИГРА? Вы вытягиваете карточку и рождаетесь человеком с определенной профессией. За время игры вы проживаете полноценную жизнь этого человека (адвокат, медсестра, водитель, учитель…) Ваш герой либо становится богатым, и реализуете свою мечту, либо остаетесь бедным на малом круге. Выход в большой круг зависит не от профессии, не от связей, не от фортуны и удачи – а только от Вас.