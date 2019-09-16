За державу обидно: крупную партию контрафакта задержали тюменские таможенники

В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Поступившие в таможню ответы подтвердили незаконность использования товарных знаков. Все материалы направлены в полицию для принятия процессуального решения. Дальнейшая судьба подделок будет зависеть от решения суда.