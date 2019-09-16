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За державу обидно: крупную партию контрафакта задержали тюменские таможенники

16 сентября 2019, 09:57
Фото: Наш город / 1Mi
Две фуры с поддельными детскими игрушками и одеждой, задержали тюменские таможенники благодаря взаимодействию с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
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Тюмень

Товары неизвестного происхождения, прибывшие из Киргизии и Казахстана, должны были реализовываться в торговых точках Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. Правообладатели товарных знаков оценили ущерб в 102 млн рублей.

В автомобиле из Казахстана перевозилось 19 тонн товаров народного потребления. На одежде имелась символика известных производителей: «Nike», «Adidas», «Hello Kitty», «Calvin Klein», «Puma» и «Reebok». Разгружать товары планировалось в Екатеринбурге и Уфе.

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Более 20 тысячи поддельных игрушек с маркировкой «Disney», «My little pony», «L.O.L. surprise», «Hot Wheels», «Avengers» водитель должен был доставить из Бишкека в Новосибирск. Однако груз был задержан и помещен на хранение.

В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Поступившие в таможню ответы подтвердили незаконность использования товарных знаков. Все материалы направлены в полицию для принятия процессуального решения. Дальнейшая судьба подделок будет зависеть от решения суда.

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В пресс-службе Тюменской таможни отмечают, что контрафактная продукция может быть опасна для жизни и здоровья граждан.

#Новости#Контрафакт#Таможня#Происшествия#Тюменская область#Тюмень#Виктория Ахремчук
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