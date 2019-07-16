Приставы арестовали шесть самолетов тюменской компании из-за миллионных долгов

Всего арестовано шесть самолетов для погашения задолженности перед 29 сотрудниками компании. Им должны 4 млн рублей. В феврале 2019 года приставы реализовали парапланы и снегоходы организации. 400 тыс. рублей были направлены на погашение задолженности по заработной плате.
После ареста самолетов у собственников организации есть 10 дней для погашения долгов, в противном случае на продажу поступят ЯК-18, ЯК-52, три самолета АН-2 и один ТР-301.
С проблемой по погашению задолженности по зарплате столкнулись работники «Тюменьстальмоста». По данным 72.ru, рабочие не получали деньги 2 месяца. Накопился долг в размере 37 млн рублей. В настоящее время большое количество сотрудников увольняется из организации.