Приставы арестовали шесть самолетов тюменской компании из-за миллионных долгов

Всего арестовано шесть самолетов для погашения задолженности перед 29 сотрудниками компании. Им должны 4 млн рублей. В феврале 2019 года приставы реализовали парапланы и снегоходы организации. 400 тыс. рублей были направлены на погашение задолженности по заработной плате.