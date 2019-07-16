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Приставы арестовали шесть самолетов тюменской компании из-за миллионных долгов

16 июля 2019, 02:00
Фото: Википедия
Приставы арестовали самолеты компании «Тюменский АСК ДОСААФ России». Отмечается, что сотрудники организации не получают зарплату уже три года.

Всего арестовано шесть самолетов для погашения задолженности перед 29 сотрудниками компании. Им должны 4 млн рублей. В феврале 2019 года приставы реализовали парапланы и снегоходы организации. 400 тыс. рублей были направлены на погашение задолженности по заработной плате.

После ареста самолетов у собственников организации есть 10 дней для погашения долгов, в противном случае на продажу поступят ЯК-18, ЯК-52, три самолета АН-2 и один ТР-301.

С проблемой по погашению задолженности по зарплате столкнулись работники «Тюменьстальмоста». По данным 72.ru, рабочие не получали деньги 2 месяца. Накопился долг в размере 37 млн рублей. В настоящее время большое количество сотрудников увольняется из организации.

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#Новости#Самолеты#Зарплата#Александр Мязин#Экономика
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