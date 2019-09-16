В Тюменской области планируют производить продукты из отходов переработанного зерна

- Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе регионального правительства и мы готовы оказывать необходимую помощь. Индустриальные парки – эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста. Здесь создана необходимая инфраструктура и комфортные условия для небольших предприятий. Как говорится, приходишь, получаешь землю, строишь завод и работаешь, – говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.