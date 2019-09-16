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В Тюменской области планируют производить продукты из отходов переработанного зерна

16 сентября 2019, 08:12
Фото: 1Mi
Резидентами тюменского индустриального парка «Богандинский» стали еще четыре компании, их общий объем инвестиций составит 222 млн рублей.
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Тюмень

Большую часть из этой суммы (200 млн рублей) вложит компания «Зенит». В индустриальном парке она будет реализовывать проект по производству геосинтетических материалов. Производство планируют начать в конце 2022 года.

Также среди новых инвесторов компании «Авангард», «Промтехэксперт» и «Ларта-Фильтры», две последних компании запустят производство уже в следующем году.

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«Ларта-Фильтры» займется реализацией проекта по промышленному производству фильтрующих волокнисто-пористых элементов, «Промтехэксперт» будет производить в тюменском индустриальном парке «Богандинский» жидкие моющие средства, проект предприятия «Авангард» предусматривает производство кормовых и пищевых продуктов на основе экогидролиза зерновых культур и отходов их переработки.

- Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе регионального правительства и мы готовы оказывать необходимую помощь. Индустриальные парки – эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста. Здесь создана необходимая инфраструктура и комфортные условия для небольших предприятий. Как говорится, приходишь, получаешь землю, строишь завод и работаешь, – говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Индустриальный парк «Боровский» был открыт 18 августа 2016 года. За два года на 28 гектарах появились пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса с общей инвестиционной составляющей почти в один миллиард рублей.

Первыми резидентами парка стали компании «Ягоды Плюс», «СибБурМаш», «Тюмень Прибор» и «НГ-групп». Позже присоединились компании «Ландис», «Рост Гриб», «ЭнергоТехСервис», «Прованс групп», «ОКейч», «Магия вкуса», «Сибирь-ТрансЭН» и, наконец, «Югсон Сервис».

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