Тюменская область получит субсидии на перевозку зерна

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами объяснил, что льготные тарифы для аграриев сохраняются, но при перевозке должны компенсироваться РЖД. По его словам, деньги запланированы на это. Он добавил, что в случае необходимости, средства могут быть увеличены.