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Тюменская область получит субсидии на перевозку зерна

9 апреля 2019, 10:18
Фото: pixabay.com
Тюменской области будут предоставлены железнодорожные льготы на перевозку зерна. Постановление о правилах предоставления субсидий РЖД на возмещение потерь в доходах из-за льготных тарифов на перевозку зерна утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Тюмень

Также в регионы, которым предоставят такие льготы, вошли Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская и Оренбургская области.

Субсидии предоставляются при перевозке зерна из этих мест в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.

«Субсидия будет предоставляться ОАО «РЖД» в размере потерь в доходах, понесённых с 1 февраля по 31 августа текущего финансового года (в 2019 году – со дня вступления в силу утверждённых Правил по 31 августа 2019 года)», – говорится в сообщении правительства.

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами объяснил, что льготные тарифы для аграриев сохраняются, но при перевозке должны компенсироваться РЖД. По его словам, деньги запланированы на это. Он добавил, что в случае необходимости, средства могут быть увеличены.

Как предполагает Медведев, такие деньги должны помочь сибирским регионам, расположенным далеко от рынков сбыта, вывезти излишки зерна со своей территории и реализовать его.

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#Новости#Агропромышленность#Тюменская область#Субсидии#Тюмень#Радик Енчу#Экономика
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