Тюменская область получит субсидии на перевозку зерна

Также в регионы, которым предоставят такие льготы, вошли Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская и Оренбургская области.
Субсидии предоставляются при перевозке зерна из этих мест в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.
«Субсидия будет предоставляться ОАО «РЖД» в размере потерь в доходах, понесённых с 1 февраля по 31 августа текущего финансового года (в 2019 году – со дня вступления в силу утверждённых Правил по 31 августа 2019 года)», – говорится в сообщении правительства.
Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами объяснил, что льготные тарифы для аграриев сохраняются, но при перевозке должны компенсироваться РЖД. По его словам, деньги запланированы на это. Он добавил, что в случае необходимости, средства могут быть увеличены.
Как предполагает Медведев, такие деньги должны помочь сибирским регионам, расположенным далеко от рынков сбыта, вывезти излишки зерна со своей территории и реализовать его.