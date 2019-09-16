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Тюменцы поставили точку в «Стальном характере»

16 сентября 2019, 15:02
Фото: Наш город / 1Mi
Завершилась тюменская серия забегов «Стальной характер». Прошедший в Тобольске кросс, стал финальной точкой.
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Тюмень

Трасса проходила по территории «Посада сибирских старожилов». Это деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью и ветряной мельницей, который воссоздает атмосферу Тобольска XVIII века эпохи Петра I. Здесь проходили съемки известного фильма «Тобол», поэтому кросс «Стального характера» можно назвать не только спортивным, но и культурным и даже историческим событием. Мероприятие было реализовано Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области и посвящено 75-летию со дня ее образования.

Поклонники здорового образа жизни со всей страны съехались сюда, чтобы проверить себя и полюбоваться живописными видами. География участников, как и в других забегах тюменской серии, получилась довольно широкой. Большая часть приходится на жителей Тюменской области, но были и гости издалека: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Череповца, Ярославля и Петропавловска (Казахстан). Каждый смог выбрать подходящую для себя дистанцию – 3 или 5 километров.

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Каждый участник на финише получил памятную медаль, которая стала завершающей в «пазле» тюменской серии. А для некоторых пересечение финишной черты запомнилось другими украшениями – участник из Тюмени Андрей, пробежавший кросс вместе со своей девушкой Анной, сделал ей предложение!

В рамках тюменской серии забегов «Стальной характер» состоялось четыре мероприятия. Открывал ее экстрим-забег в Тобольске. Затем прошел полумарафон в Тюмени. Следующим этапом стали состязания экстремалов в Тюмени. А завершил серию осенний кросс в духовной столице. Участники всех четырех забегов получили медали и смогли по итогу собрать оригинальную коллекцию наград с изображением тюменских достопримечательностей.

#Новости#Спорт#Забег#Тюменская область#Тюмень#Виктория Ахремчук#Общество
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