Тюменцы поставили точку в «Стальном характере»

Трасса проходила по территории «Посада сибирских старожилов». Это деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью и ветряной мельницей, который воссоздает атмосферу Тобольска XVIII века эпохи Петра I. Здесь проходили съемки известного фильма «Тобол», поэтому кросс «Стального характера» можно назвать не только спортивным, но и культурным и даже историческим событием. Мероприятие было реализовано Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области и посвящено 75-летию со дня ее образования.