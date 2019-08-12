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Posted 12 августа 2019, 05:06

Published 12 августа 2019, 05:06

Modified 30 ноября, 16:41

Updated 30 ноября, 16:41

Александр Моор: в Тюменской области систематически занимаются спортом 43,5% жителей

12 августа 2019, 05:06
Глава региона поздравил жителей Тюменской области с Днём физкультурника, а также заявил, что по итогам 2018 года 43,5% жителей субъекта РФ систематически занимаются физкультурой и спортом.

Губернатор Тюменской области также отметил достижения местных команд и напомнил, что МФК «Тюмень» впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей чемпионата страны по мини-футболу, а также то, что Всероссийские соревнования среди клубов высшей хоккейной лиги завершились победой ХК «Рубин».

Не сомневаюсь, что уже многие мальчишки грезят быть партнёрами наших мастеров на футбольной площадке и в ледовых сражениях,добавил Александр Моор.

Он также отметил, что в Тюменской области занятиям спортом уделяется большое внимание. Как в Тюмени, так и в других городах и селах модернизируются действующие спортивные объекты и появляются новые, которые становятся центром притяжения для спортсменов и любителей.

Александр Моор пожелал всем спортсменам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед.

#Общество#Спорт#Тюмень#Новости#Тюменская область#Александр Моор#Физкультура
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