Александр Моор: в Тюменской области систематически занимаются спортом 43,5% жителей

Posted 12 августа 2019, 05:06
Published 12 августа 2019, 05:06
Modified 30 ноября, 16:41
Updated 30 ноября, 16:41
Губернатор Тюменской области также отметил достижения местных команд и напомнил, что МФК «Тюмень» впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей чемпионата страны по мини-футболу, а также то, что Всероссийские соревнования среди клубов высшей хоккейной лиги завершились победой ХК «Рубин».
Не сомневаюсь, что уже многие мальчишки грезят быть партнёрами наших мастеров на футбольной площадке и в ледовых сражениях,добавил Александр Моор.
Он также отметил, что в Тюменской области занятиям спортом уделяется большое внимание. Как в Тюмени, так и в других городах и селах модернизируются действующие спортивные объекты и появляются новые, которые становятся центром притяжения для спортсменов и любителей.
Александр Моор пожелал всем спортсменам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед.