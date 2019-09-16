nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменской области 4 школьных автобуса обойдутся в 6 млн рублей

16 сентября 2019, 09:47
Фото: 1Mi
Департамент образования и науки Тюменской области объявил закупку школьных автобусов. 29 августа с помощью электронного аукциона был определен поставщик, который будет обязан предоставить 4 новых автобуса.

13 сентября стало известно, что департамент образования Тюменской области подписал контракт на поставку четырех школьных автобусов. Максимальная цена контракта составляла 6,6 млн рублей. Источником финансирования выступал бюджет Тюменской области.

В Ходе аукциона победила компания «Коммерческие автомобили Дзержинска», они предложили чуть более 6 млн рублей, их ближайший конкурент «Автоград Гарант» предложил чуть больше - 6,1 млн рублей.

Поставщик обязан предоставить школьные автобусы в течении 60 календарных дней.

По документам сайта госзакупок, из 4 школьных автобусов, один из них должен быть с повышенной проходимостью.

Началось строительство двух школ в Зареке и в Восточном микрорайоне Тюмени
Узнать подробнее

Новые автобусы будут предоставлены в «Нижнетавдинскую СОШ», «Московскую СОШ», «Переваловскую СОШ», а также МАОУ Ачирскую СОШ.

Материалы по теме
Через два года все школьные автобусы будут новымиШкольные автобусы будут оборудованы мигалками
#Новости#Образование#Автобусы#Госзакупки#Школьники#Тюмень#Эксклюзив#Екатерина Байкалова#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25