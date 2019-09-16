Тюменской области 4 школьных автобуса обойдутся в 6 млн рублей

13 сентября стало известно, что департамент образования Тюменской области подписал контракт на поставку четырех школьных автобусов. Максимальная цена контракта составляла 6,6 млн рублей. Источником финансирования выступал бюджет Тюменской области.
В Ходе аукциона победила компания «Коммерческие автомобили Дзержинска», они предложили чуть более 6 млн рублей, их ближайший конкурент «Автоград Гарант» предложил чуть больше - 6,1 млн рублей.
Поставщик обязан предоставить школьные автобусы в течении 60 календарных дней.
По документам сайта госзакупок, из 4 школьных автобусов, один из них должен быть с повышенной проходимостью.
Новые автобусы будут предоставлены в «Нижнетавдинскую СОШ», «Московскую СОШ», «Переваловскую СОШ», а также МАОУ Ачирскую СОШ.