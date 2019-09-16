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Началось строительство двух школ в Зареке и в Восточном микрорайоне Тюмени

16 сентября 2019, 10:39
Фото: pixabay.com
В Заречном и Восточном микрорайоне города Тюмени 16 сентября началось строительство двух новых школ. По информации ГУС области, они должны заработать в 2021 году.
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Тюмень

Все школы будут похожи на те, что расположены на улице Бориса Житкова и учебное заведение в Ямальском-2. Общая площадь здания составит 20 тыс. квадратных метров. Они поделены на два блока для средних, старших и младших классов. Здесь же расположены спортивные площадки и беговая дорожка. Территория вокруг зданий будет благоустроена. Госконтракт на строительство в начале сентября выиграли компании АО «Мостострой-11» и ООО «Тюменьстройпроект» как единственные участники электронных торгов.

Строительство новой школы в Тюмени обойдется бюджету области в 1 млрд рублей
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До 2024 года в Тюменской области будет построено 58 школ и 26 дошкольных учреждений. Запланировано возведение нескольких спортплощадок и объектов здравоохранения.

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#Новости#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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