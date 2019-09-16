Началось строительство двух школ в Зареке и в Восточном микрорайоне Тюмени

Все школы будут похожи на те, что расположены на улице Бориса Житкова и учебное заведение в Ямальском-2. Общая площадь здания составит 20 тыс. квадратных метров. Они поделены на два блока для средних, старших и младших классов. Здесь же расположены спортивные площадки и беговая дорожка. Территория вокруг зданий будет благоустроена. Госконтракт на строительство в начале сентября выиграли компании АО «Мостострой-11» и ООО «Тюменьстройпроект» как единственные участники электронных торгов.