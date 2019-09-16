Тюменских предпринимателей познакомят с эффективными бизнес-стратегиями

Мероприятие проходит в рамках проекта «Деловая среда», организованного Правительством Тюменской области, Инвестиционным агентством и Деловой Россией. Во время тренинга подробно будет рассмотрен ряд тем: методология достижения целей, написание стратегий с Mind Map, управление задачами и проектами по scrum, состояние сверх-эффективности и командообразование, управление временем с облачными календарями, системное мышление и оцифровка бизнеса и другие. Предприниматели также смогут узнать, о результативном управлении, мотивации для автоматизации, корпоративных чатах на «slack».