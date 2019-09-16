Тюменских предпринимателей познакомят с эффективными бизнес-стратегиями

Мероприятие проходит в рамках проекта «Деловая среда», организованного Правительством Тюменской области, Инвестиционным агентством и Деловой Россией. Во время тренинга подробно будет рассмотрен ряд тем: методология достижения целей, написание стратегий с Mind Map, управление задачами и проектами по scrum, состояние сверх-эффективности и командообразование, управление временем с облачными календарями, системное мышление и оцифровка бизнеса и другие. Предприниматели также смогут узнать, о результативном управлении, мотивации для автоматизации, корпоративных чатах на «slack».
Вести тренинг будет Михаил Галейченко, собственник IT-компании «ITOTDEL.PRO», основатель проекта installCRM и спикер №1 по автоматизации менеджмента.
- Тренинги от федеральной платформы для предпринимателей «Деловая среда» проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В Тюменской области предпринимателей учат не только в областном центе, но и в Ишиме, Тобольске, Голышманово, - говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.