nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменских предпринимателей познакомят с эффективными бизнес-стратегиями

16 сентября 2019, 11:42
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени состоится тренинг «Полезные сервисы для повышения эффективности бизнеса».
Сюжет
Тюмень

Мероприятие проходит в рамках проекта «Деловая среда», организованного Правительством Тюменской области, Инвестиционным агентством и Деловой Россией. Во время тренинга подробно будет рассмотрен ряд тем: методология достижения целей, написание стратегий с Mind Map, управление задачами и проектами по scrum, состояние сверх-эффективности и командообразование, управление временем с облачными календарями, системное мышление и оцифровка бизнеса и другие. Предприниматели также смогут узнать, о результативном управлении, мотивации для автоматизации, корпоративных чатах на «slack».

Вести тренинг будет Михаил Галейченко, собственник IT-компании «ITOTDEL.PRO», основатель проекта installCRM и спикер №1 по автоматизации менеджмента.

Налоговая хочет устранить проблемы «копеечных долгов» у предпринимателей
Узнать подробнее

- Тренинги от федеральной платформы для предпринимателей «Деловая среда» проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В Тюменской области предпринимателей учат не только в областном центе, но и в Ишиме, Тобольске, Голышманово, - говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.

#Новости#Предприниматель#Бизнес#Тюмень#Виктория Ахремчук#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25