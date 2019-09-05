nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Налоговая хочет устранить проблемы «копеечных долгов» у предпринимателей

5 сентября 2019, 12:56
Фото: pixabay.com
Налоговая предлагает отказаться от практики взыскания «копеечных долгов». Блокировки счетов предприятий рекомендуют проводить при долге от 3 тыс. рублей.

По закону при возникновении долга блокируется только указанная сумма на счетах, но предприниматели жалуются, что даже при копеечных суммах могут заблокировать счета ИП и личные счета физического лица. Данная ситуация несет серьезные проблемы из-за невозможности перечислений.

В ведомстве отмечает, что погашение небольших задолженностей передадут самим налогоплательщикам. Данная практика позволит сократит случаи общения с налоговыми органами и разгрузит региональные филиалы ИФНС. Новая инициатива уменьшит организационные издержки налогоплательщиков и банков. Эксперты отмечают, что данную проблему бизнес и представители ФНС обсуждают с июля текущего года.

Материалы по теме
Бывший налоговый инспектор ИФНС №3 получила 8 лет за взятки на 9 млн рублей
#Новости#Налоговая служба#Банковские счета#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25