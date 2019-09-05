Налоговая хочет устранить проблемы «копеечных долгов» у предпринимателей

По закону при возникновении долга блокируется только указанная сумма на счетах, но предприниматели жалуются, что даже при копеечных суммах могут заблокировать счета ИП и личные счета физического лица. Данная ситуация несет серьезные проблемы из-за невозможности перечислений.
В ведомстве отмечает, что погашение небольших задолженностей передадут самим налогоплательщикам. Данная практика позволит сократит случаи общения с налоговыми органами и разгрузит региональные филиалы ИФНС. Новая инициатива уменьшит организационные издержки налогоплательщиков и банков. Эксперты отмечают, что данную проблему бизнес и представители ФНС обсуждают с июля текущего года.