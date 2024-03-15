Банковские счета

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2024
В Тюменской области задержали 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников
В Тюменской области задержали 19-летнего омича, который участвовал в мошеннической схеме. Молодой человек нашел в одном из мессенджеров предложение о работе.
1 марта, 14:26
2023
На 2,3 млрд рублей вырос в августе объем средств на счетах тюменцев
15 сентября 2023, 11:29
Тюменцы держат в банках сотни миллиардов рублей
На 10% увеличился объем сбережений на счетах у жителей Тюменской области в четвертом квартале 2022 года. По данным Росстата, в целом за год счета тюменцев пополнились на 4,7%.
12 марта 2023, 06:03
2022
Бояться ли тюменцам санкций против российских банков?
4 марта 2022, 10:08

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