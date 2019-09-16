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Тысячный ребенок родился в Ишимском перинатальном центре

16 сентября 2019, 09:02
Фото: 1Mi
В Перинатальном центре областной больницы №4 города Ишима 9 сентября родился тысячный малыш. Девочку назвали София.
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Тюмень

Для семьи Вагановых София уже третий ребенок. Дома девочку ждут два брата. По словам многодетной мамы, она с мужем всегда хотела троих детей. Ей также приятно, что ее дочь родилась в красивую дату - 09.09.2019 и стала тысячным ребенком.

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Многодетную маму из Голышманово поздравил с рождением ребенка главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев, а также заведующая Перинатальным центром Лариса Васильева. Женщине вручили подарки, цветы и пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.

В Тюменской области проживает 215 тыс. семей, в которых воспитывается более 300 тыс. детей. Более 17 тысяч семей – многодетные. В регионе предусмотрен ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Подробнее можно ознакомиться на сайте Правительства Тюмеской области.

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