Тысячный ребенок родился в Ишимском перинатальном центре

Для семьи Вагановых София уже третий ребенок. Дома девочку ждут два брата. По словам многодетной мамы, она с мужем всегда хотела троих детей. Ей также приятно, что ее дочь родилась в красивую дату - 09.09.2019 и стала тысячным ребенком.
Многодетную маму из Голышманово поздравил с рождением ребенка главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев, а также заведующая Перинатальным центром Лариса Васильева. Женщине вручили подарки, цветы и пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.
В Тюменской области проживает 215 тыс. семей, в которых воспитывается более 300 тыс. детей. Более 17 тысяч семей – многодетные. В регионе предусмотрен ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Подробнее можно ознакомиться на сайте Правительства Тюмеской области.