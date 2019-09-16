Тысячный ребенок родился в Ишимском перинатальном центре

Для семьи Вагановых София уже третий ребенок. Дома девочку ждут два брата. По словам многодетной мамы, она с мужем всегда хотела троих детей. Ей также приятно, что ее дочь родилась в красивую дату - 09.09.2019 и стала тысячным ребенком.