Его отпустили: Суд вынес приговор экс-главе одной из управ Тюмени

Суд запретил обвиняемому занимать государственные должности на четыре года и постановил оплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, но из-за истечения срока давности он был снят с Полякова. Также учтено, что у подсудимого больная мать, более того в деле присутствует его заявление о явке с повинной.