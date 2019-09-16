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Его отпустили: Суд вынес приговор экс-главе одной из управ Тюмени

16 сентября 2019, 10:56
Фото: 1Mi
Суд ЦАО Тюмени признал бывшего главу управы Валентина Кузьмина виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении.
Сюжет
Тюмень

Суд запретил обвиняемому занимать государственные должности на четыре года и постановил оплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, но из-за истечения срока давности он был снят с Полякова. Также учтено, что у подсудимого больная мать, более того в деле присутствует его заявление о явке с повинной.

Адвокат обвиняемого остался доволен тем, что доводы защиты были приняты в ходе разбирательства.

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Установлено, что экс-глава управы ЦАО в 2016 году получил пять взяток на 190 тыс. рублей. Из них судья признал только 88 тыс. Деньги были переданы для заключения контракта на благоустройство с организацией «Трасса». По другому госконтракту выяснилось, что стоимость работ была серьезно завышена в несколько раз.

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