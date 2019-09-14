Тюменский президент конгресса татар объявлен в розыск из-за крупной взятки

Известно, что Нурулла Саттаров владеет 5 фирмами, в том числе в Тюмени. С 27 июля 2019 год, по данным налоговой службы, он включен в реестр массовых учредителей. В 90-е годы он был заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Тюменской области.