Тюменский президент конгресса татар объявлен в розыск из-за крупной взятки

Следователи полагают, что Саттаров мог подкупить должностное лицо. Более того, в розыске находится его сын за неуплату налогов в крупном размере. В ходе следственных действий указанные лица скрылись от сотрудников СКР.
Известно, что Нурулла Саттаров владеет 5 фирмами, в том числе в Тюмени. С 27 июля 2019 год, по данным налоговой службы, он включен в реестр массовых учредителей. В 90-е годы он был заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Тюменской области.
Его сын является руководителем ООО «Евросибойл». В 2017 году оборот организации превысил 1 млрд рублей. В картотеке арбитражных дел юрлицо является участником дела о невыплате налогов на 1,6 млрд рублей. Организация занимается добычей нефти, разведкой и бурением скважин.