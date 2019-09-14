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Тюменский президент конгресса татар объявлен в розыск из-за крупной взятки

14 сентября 2019, 05:12
Фото: pixabay.com
СКР Калмыкии разыскивают президента конгресса татар Тюменской области Нуруллу Саттарова. Его подозревают в даче взятки.
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Тюмень

Следователи полагают, что Саттаров мог подкупить должностное лицо. Более того, в розыске находится его сын за неуплату налогов в крупном размере. В ходе следственных действий указанные лица скрылись от сотрудников СКР.

Известно, что Нурулла Саттаров владеет 5 фирмами, в том числе в Тюмени. С 27 июля 2019 год, по данным налоговой службы, он включен в реестр массовых учредителей. В 90-е годы он был заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Тюменской области.

Его сын является руководителем ООО «Евросибойл». В 2017 году оборот организации превысил 1 млрд рублей. В картотеке арбитражных дел юрлицо является участником дела о невыплате налогов на 1,6 млрд рублей. Организация занимается добычей нефти, разведкой и бурением скважин.

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#Новости#Взятки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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